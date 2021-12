Itoobiya Oo Shaacisay Iney si Buuxda Uga la Wareegtay TPLF Gobolada Amxaarada iyo Canfarta

Dowladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaddey inay kala wareegeen dhammaan dhulkii ay fallaagada TPLF qabsadeen, kuwaasoo ku yaalla gobolada Amxaarada iyo Cafarta.

Madaxa Xafiiska adeegga isgaarsiinta dowladda, ayaa sheegay in TPLF laga xoreeyey deegaannadii ay haysteen, tallaabada xigta-na ay noqoneyso sidii ay dadkii dagaalladu barakaciyeen ay deegannadooda dib ugu noqon lahaayeen.

Sidoo kale dowladda Itooibya ayaa ku eedeysay iney gabood fallo isugu jira dil iyo kufsi ka geysteen TPLF bilooyinkii ay deegaannadaasi gacanta ku hayeen, taasoo loo saarey guddi gabood fallaadaasi soo baara.

Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeedu aysan gali doonin gobolka Tigray, kadib markii xoogga Tigreegu ay dib ugu gurteen gobolkaas toddobaadkan, waxaana falanqeeyayaashu ay sheegayaan in labada dhinac ay muujinayaan in ay jiri karto daaqad xabbad joojin ah.

Wasiirka Isgaarsiinta Dowladda Itoobiya, Legesse Tulu, ayaa ku dhawaaqay in hakadka ciidamada Itoobiya uu yahay badbaadada wax uu ugu yeeray naf hurnimo dheeraad ah iyo in laga fogaado eedeymo kale oo gabood fallo ah.

Tulu ayaa sheegay in ciidamada Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray (TPLF) – ay ku dhufteen dharbaaxo xoog leh.

Waxa uu intaa ku daray in ciidamada difaaca ee Itoobiya ay dib u soo ceshadeen gacan ku heynta bariga Axmaarada iyo qaybo ka mid ah Canfarta, lagu amray in ay ku sugnaadaan goobaha ay hadda ku sugan yihiin.

Hakadka ciidmada Itoobiya ayaa yimid markii ciidamada Tigray-ga ay Isniintii ku dhawaaqeen inay ka baxayaan gobolada deriska la ah, si ay ugu gogol xaaraan nabadda, kadib warqad ay u direen xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay.