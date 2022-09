Itoobiya Oo si Adag Uga Jawaabtay Warbixin Lagu Weeraray DF Somaliya Oo TV-geda ka Baxay

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Itoobiya ayaa War-saxaafadeed ay soo saartay ku caddeysay in warbixin laga sii daayay Telefishinka Qaranka dalkaas ETV oo lagu weeraray DF aanay ka turjumeyn siyaasadda dowladda Itoobiya

Warbixinta laga aqriyay Telefishinka dowladda Itoobiya ee ku baxa luqada Ingiriiska ayaa looga hadlay arrimaha Soomaaliya taasoo cinwaan looga dhigay (Soomaaliya waxay soo martay dagaal sokeeye oo ugu faca weyn Afrika).

Waxay warbixinta si gaar dulmar guud lagu uga hadashay Madaxweyne Xasan taariikhdiisa, markii uu Madaxweyne noqday sanadkii 2012 illaa mar kale dib loogu doortay xilka Madaxweynaha 15 May 2022.

Warbixintan ayaa muujisay inuu jiro xiriir la’aan iyo tuhun kala fogaansho, taasoo Madaxweynaha loogu sheegayay in hadda la joogo waqtigii uu midnimo iyo garab istaag u muujin lahaa Itoobiya si horay loogu wado Xiriirka labada dal.

Waxaa lagu sheegay Warbixinta in TPLF ay isku dayayso in Maamulka Madaxweyne Xasan Sheekh ka dhaadhiciso inuu qaado tallaabo wax u dhimi karta danaha Qaranka dowladda Itoobiya, haddii uu tallaabadaas qaadana ay horseedi karto in dhalato Urur ka khatar badan Al-Shabaab, isla markaana uu weyn karo xulufo weyn oo Gobolka ah.

Qoraal ka soo baxay Wasaarada arrimaha dibeda Itoobiya ayaa lagu sheegay caawa in warbixintaas aysan shaqo ku laheyn dowlada Itoobiya.

“Nuxurka barnaamijku ma matalo siyaasadda dowladda Ethiopia waa mid aan waafaqsanayn xiriirka labada dowladood” ayaa lagu yiri War saxaafadeed wasaarada arimaha dibadda Ethiopia.

Dad badan oo Soomaali ah ayaa isweydiinaya sida telefishinka Qaranka Itoobiya oo ay gacanta ku heyso dowlada Abiy Ahmed looga sii daayey warbixin aysan raali ka aheyn dowlada.