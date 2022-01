Jamaacada Camuud Oo Martigalisay Shirka Jaamacadaha Geeska Afrika Oo ka Furmay Borama

Waxa Jaamacada Camuud, magalada Boorama iyo dalka Somaliland taariikhda markii u horaysay marti u ah xeeldheerayaal arrimaha caafimaadka dadka, xoolaha iyo deegaanka ah, aqoonyahano iyo maamulayaal sare oo kala socda 23 jamacadood oo ka kala yimid wadamada Somaliland, Kenya, Ethiopia, Somalia iyo Djibouti, 4 kamida hay’adaha qarammada middoobay, 6 hay’adaha maxaliga iyo kuwa caalamiga ah, 2 kamida hay’adaha gaarka looleeyahay iyo 3 kamida wasaraddaha bahwadaagta la ah, oo ay ku lamaan yihiin xeeldheerayaal dunida daafaheeda jooga sida UK and Australia oo shirka kaga qayb galaya dhinaca aalada Internet ka.

Ujeedda shirku waxay daaran tahay in laga wada hadlo xaalada geeska Africa ee middeynta caafimaadka Dadka, Xoolaha iyo Deegaanka ee geeska Africa iyo in iskaashi buuxa oo kusalaysan cilmi-baadhis iyo aqoon-wadaag looga sammayn lahaa.

Shirka waxa siwadajir ah u maalgaliyey One Health Regional Network for The Horn of Africa (Horn) And Amoud University.

Sindhada Covid-19 awadeed waala xadiday ka qaybgalka fool-fool ah laakiin waxa lagala socondoonaa allaada tebinta tooska ee baraha bulshadu ku kulanto ee jamacada.

Waxii faahfaahina linkaxan kala soco.

https://onehealth.amouduniversity.org/