Jamacadaha Camuud Iyo Haramayo Ee Itoobiya Oo Gaba-gabeeyay Iskaashigii Bilawga Waxbarasho PhD-Ah.

Mudo 3 Sano ah oo ay ku hawlanaayeen Jaamacadaha Camuud & Haramayo-Ethiopia dhidibo u adkaynta Iskaashi lagu bilaabayo Waxbarasho PhD & Takhasusaad Mastar ah oo aan dalka ka jirin ayaa heshiisyadaas is-afgarad la soo gaba-gabeeyay.

Safar ay maalintii Shalay ahayd ku yimaadeen Jaamacada Camuud madax ka socotay Jaamacada Haramayo ayaa gunaanadka hilinkaas dheer iskaashigaas waxbarashada heerka 3aad ah lagu soo afmeeray. Waxana Prof. Axmed Cabilaahi Boqore, Gudoomiye ku xigeenka Jaamacada camuud ee dhinaca mamaulka, maaraynta iyo maaliyada oo warbaahinta u sharaxay ujeeda safarkan Madaxda Jaamacada Haramayo uu yidhi

“Waxa aan qaabilnay madax ka socotay Jaamacada Haramayo, waxa ay u yimaadeen in heshiiskii Iskaashi ee aan ku bilaabaynay Waxbarashada heerka 3aad ee PhD-da iyo takhasusaadyada masterta aan soo gaba-gabayno, hada waxa way kormeer ku samayndoonaan goobahii qaybta ka ahaa in wararashadaas ay bilaabato, waxana aan ku faraxsanahay in labada Jaamacadooba ay u hanwayn yihiin inay bilaabaan Waxbarashadan heerka 3aad oo si wayn loogu baahnaa”

Wafdigan ka socday Haramaya University ayaa oo ay weheliyaan madaxda jaamacada camuud ayaa waxa ay soo kormeereen Maktabada Jaamacada Camuud, Qaybaha kala duwan ee Xarunta dooxada Camuud, Cisbitaalka Kuliayadaha Caafimaadka ee Jaamacada Camuud, Qaybaha Kala duwan ee Cisbitaalka Alxayaat ee ay ardayda kuliyada Caafimaadka ee Jaamacada Camuud wax ku bartaan iyo goobo kale oo dhawr ah oo ka qayb qaadan doona bilawga waxbarashadaas heerka sedexaad ah.

Dr. Moti Tolera oo u hadlay masuuliyiintan ka socodtay Jaamacaa Haramaya ee Dalkaasi Ethiopia ay isaguna saxaafada u sheegay in uu ku kalsoonyahay in iskaashigan ay la sameeyeen Jaamacada Camuud ee dhianaca tacliinta sare eeSomaliland wax wayn ku soo kordhin doono, isla markaana la gaadhay waqtigii ku haboonaa ee bahda jecel korodhsiga aqoonto ay isku diiwaan galin lahaayeen waxbarashada iskugu jirta Takhasusaadyada mastarta ee aan dalka laga alaga helin iyo Waxbarashada PHD-da ah ee noqonaysta tii ugu horaysay ee gayiga Somaliland laga bilaabo.

Is diiwaangalinta Waxbarashadan heerka 3aad ee PhD-da ayaa ka socota xarumaha Jaamacada Camuud ee Boorama iyo Hargaysa.