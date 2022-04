Jarmalka Oo si Lama filaan ah Hub Culus Ugu Deeqay Dagaalka Ukraine

Dawladda Jarmalka ayaa ogolaatay sahayda ilaa konton taangiyada lidka diyaaradaha in ay gayso Ukraine. Arrintan oo loo arko in ay tahay sbeddel siyaasadeed oo weyn.

Baabuurtii hore ee ciidamada Jarmalka, ee loo yaqaan Gepard Flakpanzers, ayaa lagu hayay kaydka tobankii sano ee la soo dhaafay waxaana lagu samayn doonaa casriyeyn farsamo ka hor inta aan loo daabulin ciidamada Ukraine.

Jarmalka ayaa muddo dheer lahaa siyaasad ah in aanu hub culus geynin goobaha ay colaaduhu ka jiraan balse xukuumadda Olaf Scholz ayaa la kulantay dhaleecayn isa soo taraysa oo ku saabsan sida ay uga caga jiidayso in hub culus ay siiso ciidamada Ukraine. Go’aanka Berlin ayaa ku soo beegmaya iyadoo wasiiro ka socda afartan waddan oo isbahaysi la leh NATO ay ku kulmayaan saldhigga ciidamada cirka ee Maraykanka ee Ramstein ee Jarmalka si ay uga wadahadlaan sidii gargaar milateri oo dheeraad ah loo siin lahaa Ukraine.

Xoghayaha Difaaca ee Mareykanka — Lloyd Austin — ayaa sheegay in shirkani uu muujinayo in quruumaha dunidu ay ka midaysan yihiin in ay ka taageeraan Ukraine dagaalka ay kula jirto gardarrada Ruushka. Mar sii horeysayna, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa NATO ku eedeeyay in ay ku jirto dagaal wakiilnimo. Sergei Lavrov ayaa sheegay in hubka loo soo dhiibo Ukrain ee laga keeno reer galbeedka uu noqon doono bartilmaameedyo sharci ah.