Jeneraal Nuur Gaabow Oo si KMG ah Loogu Dhiibay Taliyaha Booliiska Kenya.

Taliyaha Guud ee ciidamada Booliska dalka Kenya, Hillary Mutyambai ayaa si KMG ah shaqada Booliiska uga fasax qaatay, waxaana taliyaha uu sheegay in ay lasoo daristay xaalad caafimaad darro .



Qoraal uu soo saaray taliyaha booliiska Kenya Hillary Mutyambai, ayuu ku cadeeyay in xilka taliyaha si KMG ah usii heyn doono kuxigeenkiisa Jeneraal Nuur Gaabow, waxa uuna xusay in isagu u baahan yahay in baaritaano caafimaad isku sameeyo kana nasto shaqada.

“Waxaa dadweynaha lagu wargelinayaa in laga billaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 26-ka Ogoosto aan ka maqnaan doono xafiiska si aan baaritaan caafimaad u aado sidaas darteed inta aan maqanahay waxaa xafiiska sii joogi doono Mudane Nuur Gaaboow, Taliye ku-xigeenka Booliska, waxa uuna sii ahaan doonaa Taliyaha Guud ee Booliska ilaa inta aan ka soo laabanayo,” ayuu taliye Mutyambai.

Jeneraal Nuur Gaabow oo ah Soomaali ayaa muddooyinkan ahaa taliye kuxigeenka ciidanka booliiska dalka Kenya ,waxa uuna sargaalkan hadda u dalacay in uu noqdo taliyaha ciidanka booliiska Kenya uu si KMG ah u heyn doono.

Taliye Nuur Gaabow ayaa si weyn u qabsaday warbaahinta iyo baraha bulshada dalka Kenya xilligii natiijada doorashada madaxweynaha Kenya la shaacinayay, waxa uuna ku guuleestay in uu kahor tago rabshado iyo in khalalaaso la galiyo shaacinta natiijada.

Shacabka Kenya ayaa si weyn ugu hambalyeeyay taliyaha KMG ee booliiska dalka Kenya Jeneraal Nuur Gaabow , waxa ayna shacabka ku timaameen geesi howlkar ah oo wax badan u taray shacabka Kenya.