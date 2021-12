Jilaa Da’yar Oo Hargaysa Loogu Xiray Ruwaayad Uu ka Sameeyay Xukuumada Biixi.

Idiris Ilig oo ku magac dheer Sayidka barakaysan oo ah jilaa dhilinyarada ah oo dagan magaalada Hargaysa, ayaa lagu xidhay xarunta dambi baadhista (CID-da) ee Hargaysa, kadib markii uu dhawaan riwaayad ku duray xukuumada madaxweyne Biixi.

Riwaayada la filayo in ay galaafatay xoriyada Sayidka barakaysan, ayuu wax kaga tilmaamay maciishada kor u kacday iyo sicir bararka Somaliland ka jira, taasi oo uu u dhigay in wasiirada iyo madaxweynaha Somaliland, aanu midna diyaar u ahayn in uu wax ka qabto.

Garyaqaanka caan ka ah ee Guuleed Dafac, ayaa kamid ah dadka cambaareeyay xadhiga jilaaga “Eediisu ma waxa ay noqon doontaa “ka qosliye shacab.” Xaq ayuu u leeyahay inuu ku dhiibto aragtidiisa sugaan ahaan sida ku cad qodobka 32(1) ee Dastuurka Somaliland”.

Wali ma jirto cid laamaha amaanka ka tirsan ama qoyska jilaaga ka socota oo ka hadashay xadhigiisa, iyadoo xadhigiisu uu warbaahinta guud ahaan aad ugu baahay.

Halkan ka Daawo Ruwaayada lagu xiray abwaanka ayaa inta hore kaga hadlay mijaajilo iska caadi ah balse marka ay socoto 7 daqiiqo ayuu ku matalayaa xukumada Biixi