Jilaa Dilay Hooyadiis Qorsheeyay-na Dilka Ra’isul Wasaaraha Canada.

Jilaa dhashay dalka Canada oo lagu helay in uu dilay hooyadiis ayaa maxkamadda Sare ee Columbia ee Vancouve ku xukuntay xabsi daa’in, waxaana jilaagan sidoo kale lagu eedeeyay in uu qorsheeyay falal kale oo dil ah.

Ryan Grantham oo 24-sanno jir ah ayaa maxkamadda qaadeysay kiiskiisa ku heshay in uu dilay hooyadiis Barbara Waite sanadkii 2020, jilaaga ayaana qirtay in uu ka dambeeyay dilka hooyadiis oo ka dhax dhacay gurigooda.



Jilaagan da’da yar ayaa maxkamadda kahor qirtay in uu hooyadiis uu ka toogtay madaxa iyo dhabarka xilli ay biyaano ciyaaraysay, iyada oo ku sugan gurigooda oo ku yaalla waqooyiga Vancouver.

Dacwad oogayaasha gacanta ku hayay kiiska jilaagan ayaa sidoo kale sheegay in ninkan uu qirtay in uu maleegay qorshe uu ku dili lahaa Ra’iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau, balse aysan u suurto gelin.