Kabul Kaliya Ayaa Ku Hadhay Gacanta Dawlada Afghanistan

Ururka Taalibaan ayaa u qarka u saaran inuu dib ula wareego gacan ku haynta waddanka Afgaanistaan, xilli magaalada caasimadda ah ee Kabul ay haatan tahay magaalada kaliya ee wayn ee ay dowladdu maamusho.

Qabshada Jalalabad iyadoon wax dagaal ah uusan ka dhicin ayaa waxa ay magaalada caasimadda ah ee Kabul ka dhigaysaa magaalada kaliya ee wayn ee ay weli dowladdu gacanta ku hayso.

Waxa ay daba socotay markii Sabtidii ay ciidammada dowladda kala wareegeen magaalada waqooyiga ku taal ee Mazar-i-Sharif.

Burburka degdega ah ee ku yimid ciidammada dowladda ayaa waxa uu madaxweyne Ashraf Ghani dul dhigay cadaadis sii kordhaya oo ku aaddan inuu xilka banneeyo.

Waxa uu wajahayaa laba daran mid dooro oo ah inuu isdhiibo ama uu dagaal galo si uu caasimadda u sii haysto.

Dhanka kale Mareykanka ayaa sheegay inuu 5,000 oo askari uu dirayo dalkaasi si ay gacan uga gaystaan daadguraynta muwaadiniinta dalkiisa si loogaga soo saaro dalkaasi ay colaaduhu la dageen.

Madaxweyne Joe Biden oo wajahaya dhaleecayn xooggan oo ku aaddan amarkii ay ciidammada Mareykanka uga soo baxeen waddanka Afgaanistaan, ayaa sheegay inuusan qiil u helayn in “Mareykanku uu abid bartamaha kaga jiro colaad sokeeye oo dal kale ka taagan.”

Bayaan qoraal ah ayuu Mr Biden ku sheegay in xitaa haddii 5 sanadood oo kale ay sii joogi lahaayeen ciidammadu aanay waxba isbadeli lahayn haddii milateriga Afgaanistaan uusan dalkiisa haysan karayn.

Wararka soo baxayay maanta oo Axad ah ayaa waxa ay sheegayaan in Taalibaan ay qabsadeen magaalada iyadoo aanay xitaa hal xabbad ka dhicin.

“Wax iskudhacyo ah oo haatan ka soconaya magaalada Jalalabad ma ay jirto sababtoo ah maayirkii magaalada waxa uu isu dhiibay ururka Taalibaan,” waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay sarkaal Afgaani ah oo magaalada ku sugan.

“In waddo loo banneeyo Taalibaan ayaa ah wadada kaliya ee lagu badbaadin karo nolosha dadka rayidka ah.”

Weriye Tariq Ghazniwal ayaa waxa uu bartiisa Twitterka soo dhigay sawirro muujinaya maayirka oo xilka magaalada ku wareejinaya Taalibaan.

Qabsashada Jalalabad ayaa waxa ay ka dhigan tahay in Taalibaan ay la wareegtay waddooyinka waddanka Afgaanistaan ku xiriiriya dalka dariska ah ee Pakistan.

Waxa ayna imanaysaa saacado uun kaddib markii magaalada Mazar-i-Sharif ee caasimadda gobolka Balkh oo ah magaalada afraad ee ugu wayn waddanka Afgaanistaan ay sidoo kale ka baxday gacanta dowladda iyadoo aanay wax dagaal ah ka dhicin.

Abas Ebrahimzada, oo ah xildhibaan ka soo jeeda gobolka Balkh, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in ciidammada qaranka ay yihiin kuwa ugu horreeyay ee isdhiibaya, arrintaas oo markii dambe horseedday in ciidammada gacansaarka la leh dowladda iyo maleeshiyaadka kalaba inay niyad jabaan.

Taalibaan ayaa haatan waxa ay maamulaan 23 caasimad goboleed oo ka mid ah 34-ta caasimad goboleed ee dalkaasi.