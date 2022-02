Kenya: Madaxwaynaha Oo Ku Baaqay In Mucaaridka La Doorto

Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa si rasmi ah u taageeray hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga waxana uu u rajeeyay inuu ku guuleysto doorashada madaxtinimada ee lagu wado inay dhacdo 9ka Ogosto.

Madaxweyne Kenyatta ayaa ku booriyay taageerayaashiisa in ay taageeraan Mr Odinga isaga oo sheegay in uu yahay nin danta dalka ku haya maanka, waxana uu intan ku daray in Mr Odinga uu yahay nin fahamsan halka uu dalku ku socdo, sidaas darteedna uu si nabdoon ugu wareejin doono talada.

Waa markii shanaad ee Mr Odinga uu isu soo taago xilka madaxtinimada, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in uu markan noqon doono kiisii ugu dambeeyay.

Waxa uu ka hoos tartami doonaa isbahaysiga “Azimio la Umoja” kaas oo ka kooban 10 xisbi, oo ay ku jiraan Dhaqdhaqaaqa Dimuqraadiga ee Orange iyo Mr Kenyatta’s Jubilee.

Taageerada madaxweynaha ee Mr Odinga ayaa go’adoon iyo culays siyaasadeed ku keenaysa madaxwayne ku xigeenka dalka William Ruto oo damacsan inuu u tartamo jagada madaxtinimo ee xisbiga United Democratic Alliance.

Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa kala maqnaa tan iyo markii uu madaxweynaha la heshiiyey Mr Odinga doorashadii 2017 ka dib.