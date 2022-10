Kenya Oo Hawada ka Saaraysa 12.5 Milyan Oo Telefoon

Dawladda Kenya ayaa bishan hawada ka saari doonta ku dhawaad 12.5 milyan oo ah kaararka lagu hadlo ee taleefannada gacanta, xilli muddadii ay qorshaysnayd in lagu diwaangashado kaararkaasi ay ku dhawdahay in ay dhammaato.

Waaxda isgaarsiinta dowladda oo ah qaybta maamusha shirkadaha isgaadhsiinta bixiya ayaa hore u sheegtay in 15-ka Oktoobar ay tahay maalinta ugu danbaysa ee qofku uu ku xaqiijin karo in ay is leeyihiin xogta kaarka taleefankiisa gacan

Malaayiin Kenyan ah oo aanay diwaangashanayn xogta simcard-ka taleefankooda ayaa sida qorshuhu yahay laga joojin doonaa adeeggii isticmaalka laga bilaabo Axadda.

Ma awoodi doonaan inay wacaan amaba iyaga la soo Waco, sida oo kalena ma diri doonaan mana heli doonaan wax farriimo ah, kolka ay joogto taleefannada gacanta.

Bishii Abriil, Maamulka Isgaadhsiintu waxay kordhiyeen wakhtiga uu qofka ku xaqiijin lahaa islahaanshaha xogta u ku diwaangashan yahay numberkiisu iyo tiisa saxda ah, iyaga oo ku daray muddo lix bilod ah, maadaama aan dadka badankiisu aysan ka wadab gaadhin muddadii hore.

Khamiistii tirada dadka isdiwaangeliyey ayaa gaadhsiisnaa 53 milyan, oo qof. Dadkaas oo 38 milyan ka mid ahi ay ka diwaangashan yihiin shirkadda isgaadhsiinta ee Safaricom, oo ah tan ugu weyn guud ahaan Kenya.

Halka shirkadaha Airtell iyo Telkom ay iyana diwaangeliyeen 13.4milyan iyo 1.8 milyan oo ah sida ay u kala horreeyaan.

Ololahan ku aaddan xaqiijinta xogta ayaa ujeedadiisu tahay sidii meesha looga saari lahaa kaararka ku hadalka ee sida been abuurka ah loo diiwaan geliyey, isla markaana lagu dhimi lahaa falalka xatooyada ah iyo amnidarrada ah ee dalkan ka dhaca.

Kuwaas oo badanaaa kolka xogtooda la tixraaco ku danbeeya kuwo beenabuur ah.