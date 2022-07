Kenya Oo Itoobiya U Gacan-galisay Rag Shiinees ah Oo Dil ka Gaystay Adis-ababa

Ciidamada amaanka dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay afar nin oo u dhalatay dalka Shiinaha ,kuwaa oo loo heesto in ay dil ka geesteen magaalada Adis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ay ku noolaayeen.

Ragan u dhashay dalka Shiinaha ayaa si dhuumaaleesi ah ku galay dalka Kenya, waxaana ragan gacanta ku dhigay ciidamada booliiska Kenya oo ku wareejiyay booliiska dalka Itoobiya, kaddib xiriir labada dhinac dhax maray.

Agaasimaha Interpol ee Itoobiya Tsegaye Haile ayaa warbaahinta u sheegay in loo soo gacan galiyay afar nin oo Shiinaha u dhashay oo dil ka geestay xarun ganacsi oo kutaalla Adis Ababa, waxa uuna xusay in ragan hadda ku socdaan baaritaano.

Muwaadiniintan Shiinaha u dhashay ee loo gacan galiyay Itoobiya ayaa magacyadooda lagu kala sheegay :Huang Zhipeng, Liv Jie, Wang Ming iyo Chao Fu Xiuzaon, waxaana xogta ragan la qabtay baahiyay booliiska Itoobiya ,taa oo horseeday in lasoo qabto.

Booliiska Dalalka Itoobiya iyo Kenya ayaa dhawwaan ku heshiiyay in ay yeeshaan iskaashi iyo wada shaqeyn dhaw, waxa ayna labada dhinac ku heshiiyeen in ay is dhaafsadaan dambiilayaasha labada dal u kala goosha.