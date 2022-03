Kenya: Tuulo Dhan Oo Dayrisay Nin La Aaminay In Uu Jin Ama Rooxaan Yahay

Nin Kenyan ah oo lagu qalday nin kale oo ku dhintay London ayaa sheegay in dadka degaanka uu ka soo jeedo ay dayriyeen kadib markii ay aamineen in uu yahay jin ama rooxaan.

Cedric Shivonje ayaa sheegay in noloshiisu ay noqotay mid adag tan iyo markii sawirradiisa lagu daabacay warbaahinta Ingiriiska, iyaga oo markaas lagu qalday nin London ku dhintay oo lagu magacaabo Paul Manyasi oo dhintay kadib markii uu ka soo dhacay diyaaradda Kenya Airways oo magaalada London ku sugnayd sannadkii 2019-kii.

Ninkan ay noloshu ku adkaatay ee la aaminay in uu raaxaanta ama jinka yahay ayaa sheegay in dadka tuulada Kakamega ee galbeedka Kenya, oo ah halka uu ku nool yahay ay rumeysan yihiin inuu dhintay, qofkan nool ee ayarkayaana uu yahay rooxaantiisii.

Mr Shivonje ayaa sheegay in xaaskiisa oo labo sano ay is qabeen in ay ka tagtay kadib markii ay dadku u ku cambaareeyeen in ay marka horaba rooxaan ama jin guursatay.