Kenyaan Lagu Qasbay Inuu Ag-seexdo Maydka Xaaskiisa Oo Magdhaw la Siiyay.(Sawiro)

Nin u dhashay dalka Kenya oo lagu magacaabo Charles Mwenda, ayaa la siiyay lacag magdhaw ah ,kadib markii ciidamada booliiska Kenya ku qasbeen in saldhig booliis garab seexdo meydka xaaskiisa .

Charles Mwenda, oo wehliyeen xubno qoyskiisa katirsan ayaa meydka xaaskiisa oo ku geeriyootay magaalada Milindi kasoo qaaday waxa ayna u wadeen magaalada Meru kahor inta aysan ciidamada booliiska joojin kuna qasbin in xarun booliis ku hoydaan.

Maxkamad kutaala magaalada Meru ayaa xukuntay in ninkan lagu qasbay in meydka xaaskiisa garab seexdo la siiyo lacag gaareysa 15,000 oo dollar oo magdhaw ah kadib markii maxkamada sheegtay in lagu xadgudbay.

Garsoore Edward Muriithi, oo katirsan maxkamadda sare ee Meru, ayaa sheegay in booliska ay ku xadgudbeen xuquuqda muwaadinkaas, iyagoo ula dhaqmay si ka baxsan bani’aadanimada, xilli uu wajahayay xaalad adag, uuna waday meydka xaaskiisa.

Booliiska Kenya ayaana Charles Mwenda iyo dadkii la socday ku eedeeyay in ay ku xadgudbeen xayiraada Caronavirus, waxa ayna booliiska dadkan ugu hanjabeen in ay galin doonaan karantiil qasab ah ayna iska bixinayaan lacagta karantiilka.

Charles Mwenda, ayaa dacwad ka dhan ah booliiska u gudbiyay Maxkamada sare ee Meru, waxa uuna booliiska ku eedeeyay in ay ku xadgudbeen xaquuqdiisa iyaga oo mar marsiiyo ka dhiganaya awaamiirta kahor taga Covid-19.

Naxashka ay ku jirtay meydka xaaska Charles ayaa waxaa saameeyay roob xoogan oo xiligaasi da’ayay, waxa uuna ninkan naxashka meydka xaaskiisa hoos galiyay gaari weyn oo dhax yaalay saldhiga si roobka uga ilaaliyo.

Ninkan booliiska Kenya ku xadgudbeen ayaa horey shacabka Kenya ugu aruuriyeen lacag gaareysa 7,000 oo dollar oo caawinaad ah, waxa uuna hada sheegay in uu ku faraxsan yahay lacagta magdhawga ah ee la siiyay.