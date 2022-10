Khasaaraha Duufaantii Ugu Xumeyd Ee ka Dhufatay Gobolka Florida Oo Korodhay.(Sawiro)

Gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa bilaabay qiimeynta khasaaraha burburkii ay geysatay markii mid ka mid ah duufaanadii abid ugu xooganaa ee ku dhufatay dhulweynaha Mareykanka taasoo geysatay balaayiin doolar oo khasaare ah ayna ku dhinteen in ka badan 20 qof.

Sawirro cusub oo laga soo qaaday ayaa muujiyay dhowr aqal oo xeebta ah iyo dhismo motel ah oo ku teedsan xeebaha Jasiiradda Sanibel ee Florida oo ay baabi’isay duufaanta Ian. In kasta oo guryihii badidoodu ay weli taagan yihiin, haddana waxay u muuqdeen inay saqafka burbureen.

Duufaanta Ian ayaa daciiftay subaxnimadii Sabtidasida laga soo xigtay Xarunta Duufaanta Qaranka, taasoo intaa ku dartay in daadadka ay saameyn ku yeesheen dhammaan gobollada. koonfur-galbeed Virginia iyo koonfurta West Virginia.

Duufaanta ayaa Arbacadii ku dhufatay Xeebta Gacanka Florida, iyadoo magaalooyinka xeebta isu rogtay goobo musiibo ah. Jimcihii, waxay garaacday xeebta Georgetown, waqooyiga magaalada taariikhiga ah ee Charleston ee South Carolina, iyada oo xawaaraheeda dabayshu ahaa 85km saacaddii (140 kph).

Wadooyinka ayaa waxaa soo buux dhaafiyay biyo badan, waxaana go’doomiyay geedo, iyadoo ay waxyeelo soo gaartay tiro ka mid ah godadka.

In ka badan 1.6 milyan oo guri iyo meherado ayaa koronto la’aan ku ahaa Carolinas, Virginia iyo Florida 11:00 a.m. ET (1500 GMT) Sabtidii.