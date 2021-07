Khasaaro ka Dhashay Dagaalka Tigrey Oo ka Dhacay Goobo ka Tirsan Gobolka Canfarta.

Ugu yaraan 20 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay dagaalo culus oo u dhexeeya mucaaradka TPLF iyo xooggaga dowladda taabacsan ee ka socda gobolka Canfarta ee Itoobiya, oo deris la ah gobolka Tigray ee waqooyi-bari Itoobiya.

Dagaalka ka socda gobolka Tigray ayaa ku sii fidaya gobolka Cafarta, kaasoo dhaliyey in kumanaan qof ay dhintaan sideed bilood gudahood isla markaana sababay in boqolaal kun ay ku barakacaan sida Qaramada Midoobay ay sheegtay.

Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, oo ku guuleystey Abaalmarinta Nobel Peace Prize ee sanadka 2019-kii, ayaa ciidamo u direy Tigray bishii Nofeembar ee la soo dhaafey si ay meesha uga saaraan ururka TPLF oo ahaa xisbiga gobolkaas ka taliya.

Tallaabadan ayaa la sheegay in ay jawaab u ahayd weerar ciidamada dowladda lagu soo qaaday oo ay amarkiisa lahayd TPLF.

Xukuumadda Addis Ababa ayaa abaabulaysaa xoogag ka kala socda gobollo kala duwan si ay u taageeraan ciidankeeda oo ay uga hortagaan waxa ay ku sheegtay daandaansiga jabhadda Tigrayga.

Dad goobjoogayaal ah ayaa BBC-da u sheegay in dad rayid ah ay ku dhaawacmeen, laakiin jabhadda difaaca Tigray (TDF) ayaa beenisay in la bartilmaameedsaday dadka rayidka ah. Afhayeenkeeda ayaa ku sheegay Twitter-ka in jabhadda “aysan dagaal kula jirin dadka Cafarta ama maleeshiyooyinka, laakiin ay la dagaalamayaan hoggaamiyeyaasha Itoobiya”.

Ciidanka Itoobiya waxay sheegeen in ay “burburiyeen” xoogaggii TDF ee soo weeraray deegaankaas.

Suuragal ma ahan in si madax banaan loo xaqiijiyo macluumaadkan, marka la eego isgaarsiinta oo go’an iyo mad madowga warbaahinta ee ku saabsan waxa ka socda Tigray tan iyo markii uu qarxay dagaalku bishii November ee la soo dhaafay.