“Khilaafka Gudiga Doorashada Waxa Qayb ka ah Madaxda Maamul-goboleedyada” Gudoomiye Ciro

Guddoomiyaha guddiga hirgalinta doorashooyinka Soomaaliya, Maxamed Xasan Cirro ayaa ku eedeeyay qaar kamid ah dowlad goboleedyada in ay cadaadis ku hayaan xubnaha ugu jira guddiyada doorashada, taasoo uu sheegay in ay keentay in guddiyada dhexdooda uu khilaaf ka dhex dhasho.



Guddoomiye Cirro ayaa sheegay in cadaadiskaas uu xad gudub ku yahay madax bannaanida guddiga doorashada iyo hufnaanta doorashada, wuxuuna ugu baaqay dowlad goboleedyada in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiga.

Cirro wuxuu sharci darro ku tilmaamay warqad baraha bulshada lagu faafiyay oo kasoo baxday xubno kamid ah guddiga doorashada, kuwaas oo ku eedeeyay (Guddoomiyaha) inuu luminayo dhexdhexaadnimada guddiga.

“Waraaqdu hadday magacyo leedahay ama saxiixyo leedahay waa wax la garan karo. Laakiin waxaan u aragnaa waraaq meelo kale laga qoray, dad guddiga kamid ahna kamasoo bixin,” ayuu yiri guddoomiyaha guddiga doorashada.

Dhawaan ayay ahayd markii guddoomiyaha uu sheegay in hab-raaca doorashada aqalka hoose uu noqon doono mid ka turjumidoona awoodda guddigooda iyo sida uu u maarayndoono doorashada golaha shacabka.

Dadka dhaliila Cirro waxay ku tilmaamaan inuu u janjeero dhinaca madaxtooyada islamarkaana go’aannada kasoo baxaya guddiga doorashada ay yihiin kuwa dowlad goboleedyada looga ilaalinayo in ay saamayn badan ku yeeshaan doorashada aqalka hoose.