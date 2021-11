Kooxo Cusub Oo Isbahaysi la Samaystay Jabhadaha la Dagalamaya Xukunka Abiy Axmed.

Sagaal kooxood oo dowladda Itoobiya ka dhan ah ayna ku jirto kooxda TPLF ayaa isku raacay inay sameystaan isbahaysi ka dhan ah maamulka Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed. Arrintan ayaa cadaadis hor leh saareysa Abiy, iyadoo mucaaradku ay ku sii siqayaan caasimadda.

Heshiiskan ayaa Jimcaha maanta lagu kala saxiixday magaalada Washington waxaa kooxaha ku biiray ciidamada Tigray-ga ee dagaalka kula jira ciidamada Ethiopia iyo kuwa huwanta ah. Sidoo kale, waxaa ka mid ah ciidanka xoreynta Oromada oo hadda ka barbar dagaalamaya kuwa Tigreega iyo 7 kooxood oo kale oo ka kala yimid qeybaha dalkaasi.

Balse xukuumadda Addis Ababa ayaa sheegtay inay ka guuleysan doonto ayna sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto kooxda mucaaradka ah ee Tigrey.

Labo ka mid ah kooxaha, waa Ciidamada Xoreynta Oromada (OLA) iyo Dhaqdhaqaaqa Dimuqraadiyadda Agaw (ADM), ayaa Wakaaladda Wararka ee Reuters u xaqiijiyay jiritaanka isbahaysigan cusub.

Isbahaysigan, oo lagu magacaabo United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces, waxaa sidoo kale ka mid ah TPLF, oo dowladda Abiy la dagaallameysa muddo sanad ah, dagaalkaas oo ay ku dhinteen kumannaan qof halka in ka badan labo milyan oo kalena ay guryahooda ka qaxeen.

Kooxahan isbahaysiga cusub samaystay ayaa waxa kale oo ku jira kooxda dimuqraadiyad doonka ee Cafarta, Dhaqdhaqaaqa Dimuqraadiyadda ee Agaw, Dhaqdhaqaaqa Xoreynta Dadka Benishangul, Ciidamada Xoreynta Dadka Gambella, Xisbiga Dimuqraaddiga Kimant, Kooxda Xoreynta Sidama iyo Kooxda Iska caabbinta ee Gobolka Soomaalida.

Afhayeenka TPLF Getachew Reda oo ay BBC la xiriirtay si ay wax uga weydiiso isbaheysiga cusub weli sooma jawaabin. Laakiin kooxaha isbaheystay ayaa heshiiska ku saxiixay maanta oo Jimce ah magaalada Washington, sida ay shaaciyeen.

Ergayga Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika ayaa ku sugan Addis Ababa isagoo kulamo la yeelan doona wasiiradda dowlada.

Afhayeen u hadlay Jabhada Oromada ee OLA ayaa BBC-da u sheegay in isbahaysigan cusub uu ka wada shaqeyn doono sidii loo ridi lahaa dowladda haatan xukunka Itoobiya heysa, laguna dhisi lahaa maamul ku meel gaar ah.

OLA iyo TPLF ayaa hore ula dagaallamayay dowladda Abiy iyagoo sheegay inay qabsadeen dhowr magaalo ayna ku dhow yihiin caasimadda Addis Ababa. Waxaa la filayaa in isbahaysigan cuusb ay maanta si rasmi ah uga dhawaaqaan magaalada Washington ee dalka Mareykanka.