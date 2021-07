Laba Aqoonyahan Oo Borama Ugu Xidhan Xoriyada Hadal Uu Dhibsaday Wasiirka Beeraha Somaliland.

Dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Somaliland uu kula dardaarmay ciidamada Booliska Somaliland inay ku dadaalaan cadaalada muwaadiniinta ay u adeegayaan, Borama ta ka taagan waa ay ka duwantahay hadalka madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland uu u jeediyay ciidamada Booliska xili uu dhawaan tababar u soo xidhay ciidamo dhamaystay tababarka ciidanka.

Borama waxa ku xidhan laba aqoonyahan hadana ka mida ganacsatada Borama ilaa hadana wax ka baranaayay isla magaalada Boorama oo ku jiray jaamacadaha gobalka awdal, waxanay waxbarashadoodii iyo xuquuqdoodiiba u waayeen amar ka soo baxay wasiirka Beeraha Somaliland Axmed Muumin Seed oo amar bilaa waarana ku amray in la xidho oo waliba loo dhaadhiciyo xabsiga iyaga oo aan waaran iyo maxkamadba la ogaysiin lana horgayn si sharciga baalmarsana loogu dhaadhiciyay Jeelka Boorama, ilaa hadana ku xidhan mudo ka badan 30 maalmood iyada oo la sheegay in ciidamada Booliska iyo cidkasta oo ay khusaysayba ay iska dhaga mariyeen in muwaadiniintaasi kala ah Ganacsade Ismaaciil Dabshid iyo Aqoonyahan Cabdiqani Gadhka oo ku xidhan xabsiga danahoodii iyo xuquuqdoodiina ku waayay amar wasiirka Beeraha uu ku amray inay Boolisku ku xidhaan Jeelka hoose ee Boorama.

Arintan ka dhacday Boorama ee u eeg isticmaalida awooda dawladnimo ayaa u eeg mid dadka rayidka ee magaalada Boorama iyo madaxweynahooda ay iyagu doorteenn lagu kala fogaynaayo oo beerikarta in shacabku wax iska weydiiyo dulmiga qaawan ee wasiiradu u isticmaalayaan iyaga oo kaashanaaya masuuliyiintii u hadlilahayd ee ka shaqaynaayay amnigoodu inay u adeegaan wasiiradaasi ku fashilmay hawshii shacabka ay cashuurtooda ku noolyihiin u qabanwaayaan halkii waxqabad laga filaayayna ay ugu badalaan inay ku gumaystaan cashuurtoodii oo ay colaad ku dhexbeeraan islamarkaana ay ka dhigaan markasta kuwa fowdo iyo kala irdhayn iyo rabshado ka dhex aloosa bulshada dhexdooda iyaga oo uu isticmaalaaya qaybin iyo qoloqolayn.

Ugu danbayn labada wiil ee ku xidhan Jeelka Boorama ee u xidhan wasiirka Beeraha waxay rabaan Cadaalad ay ka helaan Madaxweynaha Somaliland ee ay u doorteeen talada dalka inuu hoos u eego xadhiga labada wiil iyo dadkale oo badan oo ilaa hada ku xidhan jeelasha dalka lana kulma tacadiyo badan iyo gaboodfalyo loogaysto laguna xidho lacago aanay awoodi karin unabaahan in ay cadaalad ka helaan Madaxweynaha dalka iyo Taliyaha ciidmada Booliska iyo waliba Gudoomiyaha Maxkamada Sare.