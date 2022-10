Labbdan Nin Oo Xudun U Noqday Basaasnimada USA Iyo Shiinaha

Waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa maanta oo Isniin ah soo bandhigtay eedeymo ka dhan ah laba basaasiin Shiinees ah oo lagu eedeeyay in ay faragelin ku sameeyeen dacwad ka dhan ah shirkad isgaarsiineed oo caalami ah oo fadhigeedu yahay Shiinaha.

Sida laga soo xigtay dukumentiyada dacwadda, shirkadda isgaarsiinta Shiinaha ayaa wajahaysay dacwad federaal ah oo ku taal Brooklyn, New York. In kasta oo eedda aan lagu magacaabin shirkadda, haddana qof aqoon u leh baaritaanka ayaa CNN u xaqiijiyay in shirkadu ay tahay Huawei.

Labada nin ee lagu eedeeyay basaasnimada ayaa lagu soo oogay dacwad ah inay is hortaag ku sameeyeen waaxda cadaaladda ee dacwad oogayaasha Huawei.

Xeer Ilaaliyaha Guud Merrick Garland iyo saraakiil kale oo ka tirsan waaxda cadaaladda ayaa lagu wadaa in gelinka dambe ee isniinta ay shaaciyaan.

Gouchun He iyo Zheng Wang, oo ah labada nin ee lagu eedeeyay basaasnimada, ayaa xiriir la sameeyay sarkaal sharci fulinta oo kiiska ku lug lahaa billowgii 2017. Isaga iyo Wang waxay rumaysnaayeen inay shaqaalaysiiyeen wakiil, sida ku cad dukumentiyada dacwadda, laakiin wakiilkani waxaa u la shaqaynaayey oo uu xogta siinaayey FBI-da, isaga oo ilaalinaya daacadnimada Maraykanka.

Markii uu bilowday baaritaanka Huawei, labadooda ayaa lagu eedeeyay inay weydiiyeen mas’uulkan macluumaadka ku saabsan marqaatiyada, cadeymaha maxkamadeynta, iyo eedeymo cusub oo lagu soo oogi karo Huawei. Bedelkeeda, sarkaalka Mareykanka ah ayaa la siiyay kumanaan kun oo doolar oo kaash ah iyo dahab, sida ay sheegeen dacwad oogayaashu.

Isaga iyo Wang waxay sii wadeen in ay lacag siiyaan sarkaalka Mareykanka xogta bixinay iyaga oo u sii marinay Bitcoin, sida laga soo xigtay dukumentiyada maxkamadda.

Markii baaritaanka Huawei uu socday, isaga iyo Wang waxaa lagu eedeeyay inay kordhiyeen dadaalkooda ku aaddan faragelinta dacwadda ka dhanka ah Huawei. Sida ku cad dukumentiyada dacwadda, isaga iyo Wang waxay ka codsadeen saraakiisha fulinta sharciga inay cajalad ku duubaan dacwad oogayaasha inta lagu guda jiro shirarka istiraatijiyadeed ee tijaabada si ay macluumaadka aan dawliga ahayn ula wadaagaan Huawei.

Sarkaalka Mareykanka ah ayaa labada nin ee lagu eedeeyay basaasnimada Shiinaha siiyay sawir dukumeenti ka kooban hal bog oo ay ku qoran tahay calaamad been abuur ah oo “ sir ah” oo kiiska la xiriirta, sida lagu sheegay eedda. Sarkaalka Mareykanka ah ayaa lagu eedeeyay in dokumentigaasi lagu siiyay $41,000.

Ku dhawaaqista ayaa ah kiis dambiyeedkii ugu dambeeyay ee ay wasaaraddu ku soo oogtay muwaadiniin Shiinees ah oo ay sheegeen in ay isku dayayaan in ay saameyn ku yeeshaan muwaadiniinta Mareykanka ama ay si sharci darro ah uga howlgalaan dhulka Mareykanka iyaga oo wakiil ka ah dowladda Shiinaha.