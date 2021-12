Labbo Doonyood Oo Ku Qaraqmay Badda Liibya

In ka badan 160 tahriibayaal ah ayay la qaraqmeen labba doonyood oo ay saarnaayeen, xeebta dalka Liibiya

Safa Msehli, oo ah afhayeenka Hay’adda Caalamiga ah ee Socdaalka, ayaa sheegtay Talaadadii in ugu yaraan 102 tahriibayaal ah la soo wariyay in ay dhinteen, halka siddeed qofna laga soo badbaadiyey

Ilaalada xeebaha Liibiya ayaa soo saaray lixadn iyo labbo qof oo meyd ah, halka ay gacanta ku dhigeen doon kale oo 210 muhaajiriin ah.

Bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa isa soo tarayay isku dayada looga gudbayo Liibiya iyadoo maamulku uu dardar geliyay howlgallada ka dhanka ah muhaajiriinta ku sugan caasimadda Tripoli.