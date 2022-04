Lavrov: Kama fursanayso In Uu Dhaco Dagaal Nukliyeer Ama Dagaalkii 3aad Ee Duninu

Waa “khatar dhab ah” labbadaba, dagaalkii saddexaad ee adduunka iyo dagaalka nukliyeerka, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov habeenkii Isniinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa arrintan ku tilmaamay isku dayga Ruushka uu ku doonayo in uu dunida kaga cabsi geliyo in ay taageeraan Ukraine.

Khatarta dagaalka nukliyeerka hadda aad bay muhiim u tahay in laga fikiro. Khatartan waa in aan la dhayalsan karin, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov oo waraysi siiyay TV-ga qaranka Ruushka ee Channel 1 habeenimadii Isniinta.

Isla markaana, Wasiirka Khaarajigu wuxuu ka digayaa “in ay jiraan kuwo badan oo doonaya inay khatartan sii kordhiyaan”.

– Marka khatartu aad u sarreyso, runtii ma rabo in lasii kordhiyo, Lavrov ayaa ku sheegay wareysiga kanaalka, wuxuuna ku daray inay jiraan dad badan oo dano ka leh kiiskan.

Waraysiga wasiirku wuxuu ku nuuxnuuxsaday sida ayna uga fursanayn in uu dhaco dagaalkii dunnida ee saddexaad ama dagaal nukliyeer ah isaga oo ku eedeeyey in wadamo badani dabada ka riixayaan sidii ay tani u dhici lahayd.