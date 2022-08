Maamulka Gobolka Banaadir Oo Weerar Afka ah ku Qaaday Madaxweyne Xasan Sheekh

Guddoomiye kuxigeenka Amniga iyo Siyaasadda maamulka Gobolka Banaadir Cali Yare Cali ayaa weerar afka ah ku qaaday Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo xalay guddoomiyay shir looga hadlayay amniga guud ee dalka.

Cali Yare oo ah nin si weyn u taageera Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo ayaa hadda katirsan dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh uu u qaabilsan yahay Amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir kuna qaataa gobolka Banaadir.

Waxa uu Cali Yare bartiisa bulshada ku baahiyay qoraal uu kusoo bandhigayo qaladaad ku jiray hadal uu xalay madaxweyne Xasan Sheekh ka jeediyay shirka amniga looga hadlayay ee ka dhacay Madaxtooyada.

Dowladii Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa xusid mudan in uusan kasii mid ahaan jirin qof looga shakiyo in mucaarad ku yahay madaxweynaha ama taageera mucaaradka, hasa ahaatee waxaa hadda muuqata in Madaxweyne Xasan ka dulqaad badan yahay Farmaajo.

Halkan ka Akhriso Qoraalka Cali Yare ku weeraray Madaxweyne Xasan

QALADAADKA WACDIGII EE MADAXWEYNUHU JEEDIYAY

1. TAN UGU DARAN; Madaxweynuhu wax tacsi ah kama dirin Ummaddii Cadowgu ku xasuuqay Hotel Xayaat iyo ganacsatadii hantidooda cadowgu weeraray intii u badbaadayna lagu dumay amarka dowladda

2. Madaxweynuhu wuu wacdiyay bulshada waxqabadse ma sheegin

3. Madaxweynuhu wuxuu bulshada la horyimid been cad wuxuuna isku dayay inuu bulshada Maxaas, Teedaan iyo Matabaan kula daarto dagaalka aanu wax shaqo ah ku laheyn oo qabaa’ilka is abaabulay ay Alshabab galeen kagana adkaadeen.

4. Madaxweynuhu waa diiday inuu bulshada la wadaago amaradii qaldanaa ee lagu burburuyay Hotel Xayaat