Madaxda ONLF Oo Shaacisay Inay Isaga Baxday Doorashada Itoobiya.

Madaxa ururka ONLF ayaa sheegay in xisbigu uu isaga baxayo wareegga labaad ee doorashooyinka soo socda ee dhici doona 30-ka bishan September.

Cabdi Mahdi oo ah madaxa ururka ayaa sheegay in go’aankan la gaaray dhowr sababood dartood. Wuxuu yiri, “Cabashadenna waxba lagama qaban, taageerayaasheenna looma diwaan gelin inay codeeyaan, inta badanna kaararka codbixinta waxaa lagu koobay xubnaha xisbiga talada haya,” isagoo raaciyay, “Wax micno ah ma sameyneyso cayrsashada doorasho mar hore la go’aamiyay.”

Waxa uu sidoo kale sheegay inay jiraan warar sheegaya in xisbiyada kale ee mucaaradka ee ku sugan Dowlad Deegaanka Soomaalida ay isaga baxeen doorashada, iyadoo ONLF ay ka cabaneyso guud ahaan hannaanka, sida ay ku shaacisay baraha bulshada.



Sidoo kale ururka ONLF ayaa soo saaray warsaxaafadeed ay ku faahfaahinayaan sababaha ka dambeeya go’aankooda iyo qorshaha mustaqbalka ee xisbiga.

Warbixinta ayaa u qorneyd sidan, “Guddiga sare ee ONLF wuxuu kulankiisii caadiga ahaa ku yeeshay Jigjiga, Dowlad Deegaanka Soomaalida, intii u dhaxeysay September 7-10, iyo 16, 2021 wuxuuna aad uga fekeray xaaladda daran ee ka jirta Geeska Afrika, Itoobiya, iyo Dowlad Deegaanka Soomaalida.

“Guddiga sare ayaa xoojiyay sida ay uga go’an tahay rabshad la’aanta iyo hiigsashada ujeeddooyinkiisa siyaasadeed ee loo marayo wada xaajood iyo hannaan nabadeed inkastoo ay jiraan caqabadaha badan iyo caddaalad darrada lagula dhaqmo ONLF tan iyo intii ay heshiiska nabadeed kala saxiixdeen ONLF iyo dowladda Itoobiya,” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay ONLF.

Warsaxaafadeedka ONLF ayaa intaa ku daraya in guddiga uu qiimeeyay ka qeybgalka ONLF ee doorashada soo socota isla markaana uu kala tashaday xubnaha ururuka, sidaas darteedna lagu go’aansaday in ONLF ay isaga baxdo doorashada 2021.

Waxay ONLF ku eedeysay Xisbiga PP inuu ku guul darreystay inuu shuruud ka dhigo doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda gobolka Soomaalida.

Wuxuu ururka ONLF sheegay in go’aankan uusan ku imaan si fudud. Wuxuu sheegay in “muhiimadda ugu weyn ee ururku uu hubka u dhigay ay tahay in si nabad iyo dimuqraddiyad ay ku dheehan tahay uu ugu adeego xuquuqda dadka Soomaalida”.