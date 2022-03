Madaxwaynaha South Africa Oo Masuuliyada Colaada Ukraine Dul-saaray NATO

Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ku eedeeyay NATO dagaalka ka socda Ukraine, wuxuuna sheegay in aanu aqbali doonin cadaadiska uga imana reer Galbeedka ee ay kaga dalbanayaan in uu cambaareynayo Ruushka.

“Dagaalkan waa laga baqsan karayay haddii NATO ay dhegaysan lahayd digniinaha ka imanayay isla hoggaamiyeyaasheeda iyo saraakiisheeda sannadihii la soo dhaafay ee ahaa in isku balaadhinta NATO ee barigu ay tahay mid horseedi doonto xasillooni darro weyn, oo aan gobolka oo dhan wada saamaysa” Ramaphosa ayaa yidhi isaga oo ka jawaabaya su’aalo uu baarlamaanku waydiiyay.

“Waxaa jira kuwa ku doonaya in aan qaadno talaabooyin qiyamkayaga ka soo horjeeda oo aan ku cambaaraynayno Ruushka. Laakiin South Africa waxa ay ku adkaysanaysaa in loo baahan yahay in la wada hadlo,” Ramaphosa waxa uu intan raaciyay. “Qaylada iyo cunaqabatayntu ma soo afjarayaan colaaddan.”

Balse waxa uu intaa ku daray in Koonfur Afrika “aysan raali ka ahayn adeegsiga awood milatari iyo ku xad-gudubka sharciga caalamiga ah” – hadalkaas oo u muuqday mid uu ku tixraacayay duullaankii Ruushku ku qaaday Ukraine 24-kii February.

Ramaphosa waxa kale oo uu shaaca ka qaaday in Putin uu isaga u xaqiijiyay in wada xaajoodyadu ay horumar sameeyeen. Inkasta oo uu qiray Madaxwayne Ramaposa inuusan weli la hadlin madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy, balse ay u qorshaysan tahay.