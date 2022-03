Madaxwaynaha Ukraine Oo Sheegay In Ruushku Hub Badan Siiyay Ciidankiisa

Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy ayaa ku kaftamay in ciidamada Ruushka ay hub ugu deeqeen dalkiisa, sababta oo ah ayuu yidhi waxbadan oo hubkooda ka mid ahaa waa la qabtay, ama la qaatay kadib markii ay ka carareen.

“Sidii horeba u dhacday, cadawgu wuu jahawareeray, ma aysan fileyn iska caabin noocan oo kale ah,” Zelenskyy ayaa sidan u faaleeyay ciidamada Ruushka waqti uu ka soo muuqday video subaxnimadii talaadadii. “Askarkoodu taas way ogyihiin, saraakiishooda way ogyihiin, hadana way ka cararaan goobaha dagaalka, hubkiina way iska daayaan.

“Waxa noo soo hoyatay guul, waxaana u isticmaalnaa hubkaas si aan u difaacno Ukraine,” ayuu hadalkiisa ku daray, isagoo adeegsanaya eray saraakiisha Ukraine ay dhawaan u adeegsadeen inay ku sifeeyaan qalabka milateri ee Ruushka.

“Maanta, ciidamada Ruushku, dhab ahaantii, waa mid ka mid ah meelaha uu hubka ka helo ciidankeenu, waxay ku noqotay riyo, oo tan oo kale qorshahaba kuma darsan cadawgu,” ayuu yiri Zelenskyy.