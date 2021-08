Madaxweynaha Farnsiinka Oo la Hadlay Abiy Axmed Baaqna kasoo Saaray Dagaalka Tigrey.

Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron, ayaa khadka telfoonka kula hadlay Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed, waxa ayna labada masuul kawada hadleen colaada ka aloosan dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigrey.

War kasoo baxay Madaxtooyada Faransiiska ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Macron ku baaqay in si deg deeg ah loo soo afjaro colaada ka aloosan gobolka Tigrey lana bilaabo wadahadalo dagaalka lagu bedelayo.

“Horumarinta xaaladda waxay ku baaqaysaa in laga wada xaajoodo joojinta colaadda iyo in la bilaabo wadahadal siyaasadeed oo dhex mara dhinacyada is haya iyadoo la isxtiraamayo madaxbannaanida Itoobiya iyo midnimada dhuleed”.ayuu yiri Macron.

Madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kale ku baaqay in la qaado xanibaada si deegaanada gobolka Tigrey loo gaarsiiyo gar gaar bini’aadanimo oo wax looga qabanayo baahida iyo dhibaatada kale ee heesata shacabka gaar ahaan caruurta.

Wadahadalkan uu ku baaqay Madaxweynaha Faransiiska ayaa kusoo aadaya xili ay kasii dareyso colaada ka aloosan gobolka Tigrey, waxaana mar kale awood lasoo baxday kooxda TOLF oo la wareegeysa deegaano hor leh.