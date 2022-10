Madaxweynaha Iiraan Oo Dalbanaya In La Badalo Sharciyo

Madaxweynaha Iran Ebrahim Raisi ayaa u ololeynaya in dib u eegis lagu sameeyo qaar ka mid ah sharciyada dalka. Mudaaharaadyo looga soo horjeedo xukunkiisa ayaa socda todobaadkii shanaad.

– Dib u eegista qaab dhismeedka dhaqanka, waxaa lagama maarmaan ah in dib loo eego, dib u eegis, cusboonaysiiyo iyo – haddii loo baahdo – la beddelo sharciyada, Raisi ayaa sheegay Sabtidii, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran.

Isla maalintaas, waxaa dhowr magaalo oo Iran ah ka dhacay mudaaharaadyo cusub iyadoo dadka u ololeeya ay ku baaqeen mudaaharaadyo waaweyn oo hal-ku-dheggiisu yahay “bilawga dhammaadka”.

Raisi wuxuu ku nuuxnuuxsaday in wada-hadalku uu yahay lama huraan wuxuuna sheegay in xooga la saarayo heerka iyo fursadaha, tusaale ahaan, haweenka. Raisi, oo horey u soo hogaamiyay garsoorka Iran, ma uusan sheegin sharciyada uu ula jeedo, mana uusan soo hadal qaadin amarka ah in haweenka oo dhan ay timahooda asturaan iyo arrimo kale.