Madaxweyne Amray In la Toogto Dibed-baxayaasha Diidan Hogaankiisa.(Sawiro)

Madaxweynaha Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ayaa amray ciidamada ammaanka inay toogan karaan isla markaana dili karaan mudaaharaadayaasha, taasoo timid ka dib toddobaad rabshado ah oo hareeyay dalkaas.

Madaxweynaha ayaa khudbad uu jeediyay ku yiri argagixisadu waxay sii wadaan waxyeelada ay u geysanayaan hantida dowladda iyo tan gaarka loo leeyahay, waxayna hub u adeegsanayaan dadka rayidka ah. Waxaan amar ku siiyay hay’adaha ammaanka inay toogtaan oo ay dilaan iyadoo aan la siinin diginin.

Khudbadda ayuu Tokayev ku diiday baaqa beesha caalamka ee ah in dowladdiisu ay wada xaajood la furto kooxaha mudaaharaadaya. Waxa uuna sii waday, isagoo aan caddeymo keenin, sheegashada ah in kuwa mudaaharaadaya uu dal shisheeye soo tababaray soona abaabulay.

Waxa uu ku tilmaamay dibadbaxayaashu in ay yihiin burcad iyo argagixiso ay waajib tahay in la burburiyo, isaga oo ballan qaaday in sidaasi la sameyn doono dhowaan.

Sidoo kale waxa uu u mahadceliyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo si degdeg ah ciidamo ugu soo diray ka dib codsi kaga yimid Tokayev, si ay ciidamadaasi gacan uga geystaan xakamaynta mudaaharaadyada.