Madaxweynaha Ruushka Oo Go’aan Lama Filaan ah kasoo Saaray Dagaalka Ukraine.

Madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in inuu wada xaajood la galo dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka Ukraine balse waxa uu ku dooday in xukuumadda Kyiv iyo taageerayaasheeda reer galbeedka ay diideen in ay wada hadal la galaan Ruushka.

Duulaanka Ruushka ee uu 24-kii Febraayo ku qaaday dalka Ukraine ayaa dhaliyay iska horimaadkii ugu dhimashada badnaa ee Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee aduunka iyo iska horimaadkii ugu weynaa ee dhex mara Moscow iyo reer Galbeedka tan iyo 1962-kii xiisadii Gantaalada Kuuba.

Kremlin-ka ayaa sheegtay inay dagaalami doonaan ilaa laga gaarayo dhammaan ujeedooyinkeeda halka Kyiv ay sheegtay in aysan nasan doonin ilaa askari kasta oo Ruush ah laga saaro dhammaan dhulkiisa.

“Waxaan diyaar u nahay inaan kala xaajoono cid walba oo ay khuseyso xalalka la aqbali karo, laakiin taasi iyaga ayay ku xiran tahay – ma nihin kuwa diidan gorgortanka,” ayuu Putin u sheegay telefishinka qaranka ee Russia 1.

La taliyaha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskiy ayaa sheegay in Putin looga baahan yahay inuu ku soo laabto xaqiiqada oo uu qiro inay tahay Ruushka oo aan dooneyn wadahadal.

Weerarada Ruushka ee xarumaha korontada ayaa malaayiin qof ka dhigay koronto la’aan, wuxuuna Zelenskiy sheegay in Moscow ay higsaneyso inay ka dhigto dhowrka maalmood ee ugu dambeeya 2022 mugdi iyo adag.

“Ruushka waxa uu lumiyay wax kasta oo uu heli karay sanadkan…Waan ogahay gudcurka in aanu naga hor istaagi doonin in aan gumaystayaasha u horseedno guuldarrooyin cusub. Laakin waa in aan u diyaar garownaa xaalad kasta,” ayuu ku yiri ciwaan fiidiyoow ah oo fiidnimo ah.

Shaqaalaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine ayaa sheegay in ay wali jirto halista duqeymaha cirka iyo gantaalaha ee lagu hayo kaabayaasha muhiimka ah ee dalka oo dhan.

Ciidamada Ruushka ayaa duqeeyay tobanaan magaalo iyo fariisimo ku yaala jiidda hore, sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay Facebook.

Zelenskiy, isaga oo tixraacaya weerar ka dhacay koonfurta magaalada Kherson Sabtidii oo ay saraakiishu sheegeen in ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof, waxa uu wacad ku maray, “Waan heli doonnaa gacan ku dhiigle kasta oo Ruush ah”.

Putin ayaa ku eedeeyay reer galbeedka inay isku dayayaan inay kala gooyaan Ruushka.

“Waxaan aaminsanahay in aan u dhaqmayno jihada saxda ah, waxaan difaaceynaa danaheena qaranka, danaha muwaadiniinteena, dadkeena. Ma heysano doorasho kale oo aan ahayn inaan ilaalino muwaadiniinteena,” ayuu yiri Putin.

Mar la waydiiyay in khilaafka juqraafiga siyaasadeed ee reer galbeedka uu ku soo wajahan yahay heer khatar ah, Putin waxa uu yidhi: “Uma malaynayo inay sidaas khatar u tahay.”

Putin waxa uu sheegay in reer galbeedku ay bilaabeen colaadda 2014-kii iyaga oo afgambiyey madaxweynihii Ukraine ee taageersanaa mudaaharaadyadii Kacaanka Maidan.

Wax yar ka dib, Ruushku wuxuu qabsaday Crimea, waxaana ciidamada gooni u goosadka ee Ruushku taageerayo ay bilaabeen inay ka dagaalamaan bariga Ukraine.

“Runtii, waxa ugu muhiimsan halkan waa siyaasadda juquraafiyadeed ee naga soo horjeeda taas oo looga golleeyahay in la kala gooyo Ruushka” ayuu yiri Putin.

Putin oo wareysii siinayey Wakaalada wararka ee Reuters ayaa Ruushka ku tilmaamay dal gaar ah, wuxuuna sheegay in inta badan dadkiisa ay ka midaysan yihiin sidii ay u difaaci lahaayeen.

“Marka loo eego qaybta ugu weyn – 99.9% muwaadiniinteena, dadkeena diyaar u ah inay wax walba siiyaan danaha dalka hooyo – ma jiraan wax aan caadi ahayn halkan,” ayuu yiri Putin.

“Tani waxay mar labaad igu qancinaysaa in Ruushku yahay waddan gaar ah, waxaanu leenahay dad aan caadi ahayn. Tani waxay ahayd mid la xaqiijiyay ilaa taariikhda jiritaanka Ruushka.”