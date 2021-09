Madaxweyne Biixi Oo Buuxiyay Wasiir Uu Dhawaan Magacaabay Oo Is-casilay.

Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtooyin Madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/XM/XKQ/222/1-711/092021 uu kaga Aqbalay Is-casilaadii uu hore u soo gudbiyey Baashe Cawil oo loo magacaabay Wsaiir kuxigeenka arimaha Dibadda.

Baashe Cawil Cumar ayaa qoraal uu soo saaray kaga cudur daartay in uu aqbalo xilka Wasiir kuxigeenka arimaha dibadda Somaliland, waxa uuna Madaxweynaha ka codsaday in uu ka aqbalo codsiga is casilaadiisa.

Madaxweyne Muuse Biixi ayaa wareegtada uu goordhaw soo saaray ku magacaabay Cabdinaasir Cumar Jaamac Rooble in uu noqdo Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Somaliland .

Halkan ka Akhriso Wareegtada Madaxweyne Biixi

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtooyin Madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/XM/XKQ/222/1-711/092021 uu kaga Aqbalay Is-casilaadii uu hore u soo gudbiyey Baashe Cawil Cumar, kuna Magacaabay bedelkiisa.

Waxaanay u dhignayd Wareegtada Madaxweynuhu Sidan:-

Wareegto Madaxweyne

UJEEDDO: AQBALAAD IS-CASILAAD

Ku: Baashe Cawil Cumar

Mudane, Waxa i soo gaadhay qoraalkaaga ku taariikhaysan 02/09/2021, ujeeddadiisuna tahay is-casilaadda xilkii laguu magacaabay ee Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah. Sidaa darteed, waxa aan kula socod-siinayaa in aan kaa aqbalay is-casilaaddaa laga bilaabo taariikhda maanta. Waxaan kaaga mahad-celinayaa muddadii aad haysay xilka iyo hawlihii aad u qabatay Qaranka.

UJEEDDO: MAGACAABID

MarkaanArkay: Qodobka 90aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland;

Markaan Arkay: Aqoontiisa, Kartidiisa iyo Waaya-aragnimadiisa;

Markaan ku Qancay: In uu Hanan Karo Masuuliyadda ka Dhalanaysa Xilkan;

Markaan Sameeyey: La-tashi;

Waxaan Go’aansaday;

In Cabdinaasir Cumar Jaamac Rooble laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Somaliland.