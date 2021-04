Madaxweyne Biixi Oo ka Hadlay Fashilka Shirka Teendhada Afisiyooni.

Madaxweynaha Soomaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreeysay waxaa uu ka hadlay shirkii Madaxda dowladda, Dowlad Goboleedyada & Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ay ku yeesheen Teendhada Afisiyooni ee Magaalada Muqdisho.

Madaxweyne Muuse Biixi waxaa uu sheegay in hoggaamiyeyaasha Soomaalida dad khaas ay u ogolyihiin in ay ka hadasho arrimaha kajra Magaalada Muqdisho, isaga oo sheegay in uu la yaaban yahay.

“Waxaa layaab igu ah in hoggamiyeyaasha Soomalida ay raadinayaan midnimada Soomaaliya, iyada oo ay kaliya dad gar ah u ogol yihiin inay ka hadlaan Arrimaha Muqdisho oo ah Caasimadda Soomaaliya waana wax aan is qaadaneyn ayuu yiri” Madaxweyne Muuse Biixi.

Ugu dambeyn Madaxweynaha Soomaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa uu sheegay in hadallada qaar ee hoggamiyeyaasha Soomalida iyo inay ku mashquulaan Soomaaliland ay dadka kala fogeeyneyso.

Hadalka Madaxweynaha Soomaliland ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Shirkii ka dhacay Teendhada Afisiyooni aan wax horur ah laga gaarin, isla markaana Madaxda dowladda iyo Dowlad Goboleedyada ay ku kala tageen.