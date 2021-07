Madaxweyne Cagjar Oo ka Hadlay Sababta ay Ciidamada Ugu Direen Dagaalka Tigrey

Madaxwaynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar) ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay sababta ciidamo katirsan maamulkooda ugu direen gobolka Tigrey si ay uga qeyb qaataan dagaalka ka dhanka ah TPLF.

Mustaf Cagjar ayaa sheegay in go’aanka ay ciidamada ugu direen gobolka Tigrey uu yimid kadib codsi uga yimid dowlada federaalka Itoobiya, waxa uuna xusay in dagaalka Tigrey uusan u dhaxeyn labo qowmiyadood balse u dhaxeeyo TPLF iyo dowlada federaalka.

“Tagitaankooda waxay la xiriirtaa baaq ka yimid dowladda dhexe gaar ahaan rai’sul wasaaraha ee ahaa in laga qeyb qaato difaaca guud ee looga hortagayo kooxda argagixisada ee TPLF oo qorshaheedu yahay inay dumiso nidaamka hadda jira,” ayuu yiri Madaxweyne Mustafe.

Madaxweynaha Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay kahor inta aysan ciidamada u dirin gobolka Tigrey in ay la tashadeen dhinacyada ay quseeso, waxa uuna cadeeyay in tashi kadib go’aansadeen in ay ciidamo u diraan gobolka Tigrey.

“Arrimaha noocan oo kale ah masuuliyadda waxaa leh maamulka [deegaanka]. Maamulka go’aanka uu gaaro ayaa meesha yaala, tashi haddii ay noqoto, haa waan sameeynay tashi ballaaran oo ciddii ay khuseysay waa lala sameeyay,” ayuu intaa ku daray.

Madaxwayne Mustafe ayaa dhanka kale sheegay in dadka ka soo horjeeda in ciidamada deegaanka loo diro dagaalka Tigray ay yihiin kuwa taageera TPLF iyo dad iyagu wadaniyiin ah oo qaarkood aaminsan in aan Itoobiya qeyb laga noqon.

Hadalka Madaxweynaha Soomaalida Itoobiya ayaa kusoo aadaya xili ciidamo katirsan dowlad deegaanka loo diray gobolka Tigrey si ay uga qeyb qaataan dagaalka dowlada federaalka kula jirto kooxda TPLF.