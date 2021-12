Madaxweyne Deni Oo Diiday Xabad-joojinta Dagaal Boosaaso Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey

Xaalada Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa caawa degan ka dib dagaalo culus oo maanta ku dhexmaray ciidamada PSF ee uu hogaamiyo Gen. Maxamuud Cusman Diyaano iyo kuwa daraawiishta Puntland ee taabacsan Madaxweyne Deni.

Dhinacyada dagaalamay ayaa caawa isku horfadhiya goobihii maanta la isku sara saaray, iyadoo dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka dadka uu aad u kooban yahay. waxaana dadku ay walaac badan ka qabaan in dagaalku sii socdo maadaama aysan jirin xabad joojin lagu heshiiyey.

Khasaaraha dagaalkii maanta ayaa la soo sheegayaa inuu kordhay, waxaana la soo weriyey dhimashada 6 qof iyo dhaawac ka badan 20, kuwaasoo iskugu jira dad rayid ah iyo dhinacyada dagaalamay.

Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi deni oo maalmahan ku sugnaa magaalada Baydhabo ayaa galabta ku laabtay magaalada Garowe, isagoo illaa caawa kulamo xasaasi ah la leh saraakiisha laamaha amaanka.

Warar laga helayo ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Madaxweyne uu ku gacan seyray dedaalo la doonayey in lagu joojiyo dagaalka kaasoo ay wadeen odayaal iyo siyaasiyiin magac ku leh Puntland, wuxuuna Deni ku andacooday in Boosaaso aysan wada joogeyn labo ciidan oo isdiidan, uuna ku qasbi doono dhinaca ka soo horjeeda iney u hogaansamaan Maamulkiisa.

Taliyaha Ciidanka PSF Gen. Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa isna wacad ku maray inuu iska difaaci doono weerar kasta oo ay ku soo qaadaan wax uu ugu yeeray kooxda Aaranjaan iyo taliska Deni, isagoo dhinaca kale wax lagu qoslo ku tilmaamay hadal maanta ka soo yeeray duqa magaalada Boosaaso oo ahaa in ciidamada Gorgor ee DF ay kula dagaalamayaan Boosaaso.

“Markay arkeen wax aysan fileyn waxay dheheen Ciidanka Gorgor ee DFS baa nala dagaalamaya, xagee soo mareen ciidanka Gorgor Mise qaab Online ah bay dagaalka ugu jireen” ayuu isweydiiyey Taliyaha Ciidanka PSF Gen. Maxamuud Cismaan Diyaano oo qoraal soo dhigay baraha bulshada.

Dadka falanqeeya xaalada Puntland ayaa aaminsan in dagaalka magaalada Boosaaso ay adag tahay in lagu kala baxo. lagana yaabo inuu yeesho weji qabiil hadii aan hadda la joojin khilaafaadka jirana loo marin wado nabadeed.