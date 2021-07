Madaxweyne Deni Oo la Kulmay Wefdi ay Hogaamineysay Anita Kiki.(Sawirro)

Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa Qasriga Madaxtooyada Puntland ku qaabilay Ku-xigeenka Ergayga Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Anita Kiki Gbeho iyo wafdi ay Hoggaaminayso.

Kulanka Madaxweyne Deni la qaatay Anita Kiki waxaa looga hadlay guud ahaan xaaladda Soomaaliya, oo ay ugu horeyso arrimaha Doorashooyinka oo la filayo in Aqalka Sare ay dhowaan bilowmaan.

Labada dhinac ayaa isku sheegay in muhiim tahay in dalka gaar ahaan Puntland ka dhacdo doorasho hufan oo raali laga wada yahay, waxa ayna Anita Kiki balan qaaday in ay taageerayaan doorashada Soomaaliya.

Kulanka ka dhacay Madaxtooyada Garawe waxaa ka qeybgalay Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, Xubno ka mid ah Golaha Wasiirada iyo Xafiiska Qaramada Midoobey ee Puntland.