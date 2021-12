Madaxweyne Geele Oo Sheegay In Qalbi Xanuun ka Qaaday Dilalka Iyo Qaraxyada Somaliya.

Madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in aad uga naxaan in marka Soomaaliya qeybo kamid ah ka dhacaan qaraxyo iyo dilal ay waxyeelo kasoo gaaraan shacab ah aan waxba galabsan.

Waxa uu sheegay Madaxweynaha Jabuuti in ay qalbiga ka ooyaan marka dhagahooda soo gaaro in Soomaaliya ka dhaceen qaraxyo dad waxyeelo kasoo gaaray iyo rasaas micno daro ah oo lagu furo laguna dilo dad shacab ah.

Madaxweynaha dalka Jabuuti ayaana ugu baaqay dadka Soomaaliyeed in ay u midoobaan nabada iyo xasiloonida dalkooda, waxa uuna sheegay in wadajir dadka Soomaaliyeed in ay uga bixi karaan dhibaatada daashatay.

Dalka Jabuuti ayaa kamid ah dalalka sida weyn u garab taagan walaalahooda Soomaaliyeed, waxa uuna Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle marar badan gacan ka geestay xasiloonida iyo nabada Soomaaliya .