M/Laftagareen Oo ka Hadlay Dagaalkiii Saakay ka Dhacay Baydhabo Baaq-na Diray.

Madaxweynahha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ka hadlay dagaalkii saakay ka dhacay magaalada Baydhabo,dagaalkaa oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.

Laftagareen ayaa ugu horeyn tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay dagaalkii saakay ka dhacay Baydhabo, waxa uuna sheegay in uu ka xun yahay in dagaal ka dhaco magaalada Baydhabo uuna sababo khasaaro nafeed.

Waxa uu sheegay madaxweyne Laftagareen in ay baarayaan waxa sababay dagaalkii saakay ka dhacay Baydhabo ayna la xisaabtamayaan cidii ka dambeesay, waxa uuna ku baaqay in laga shaqeeyo xasiloonida si loo ilaaliyo in dhiiga shacabka si fudud ku daato.

Laftagareen ayaa sheegay in muddo bil ka badan ka shaqeenayeen in aysan dhicin waxii maanta dhacay oo kale,waxa uuna xusay in uu ka xun yahay in ciidamada qaranka iyaga oo iska soo horjeeda xabbado isku ridaan.

Madaxweyne Laftagareen ayaa ku baaqay in si wadajir ah looga shaqeeyo nabadda, waxa uuna cadeeyay cid kasta oo siyaasad ama cabasho qabta in ay fidsan tahay gogol nabadeed oo ay ku sheegan karaan.

Waxa uu mar kale ugu baaqay odayaasha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Koonfur Galbeed in ay si wadajir ah uga shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida Koonfur Galbeed, waxa uuna sheegay in maanta la joogin xilligii siyaasad lagu dagaalami lahaa.

Hadalka kasoo yeeray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa kusoo aadaya xilli saakay ciidamo ka ammar qaata weerar ku qaadeen guri uu magaalada Baydhabo ku leeyahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galkbeed.