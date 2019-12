Mahamed Salah Iyo Qoyskiisa Oo U Dabaal dagay Ciida Kiristaanka

Xiddiga reer Masar ee Mohamed Salah ayaa sawirro dhaf ah oo ku saabsan qoyskiisa la wadaagay taageereyaashiisa ku xidhan baraha bulshada maalintii ciidda Masiixiga, kaas oo ay ka muuqatay xaaskiisa iyo inanta kaliya ee uu dhalay.

Salah ayaa soo dhigay bartiisa Instagram oo ay ku taxan yihiin 35 milyan oo qof, sawirka qoyskiisa oo uu ka ag muuqdo geedka (Christmas Tree) ee ay gaaladu aadka u isticmaalaan maalintan oo kale.

Mohamed Salah oo ay wehelinayaan xaaskiisa oo lagu magacaabo Maggi iyo inantiisa Makka ayaa waxay Arbacadii waqtigooda ku qaateen guriga dhexdiisa, waxaana uu maalintaas oo dhan u hibeeyey inuu maaweeliyo qoyskiisa si aanay indhaha ula raacin gaalada dabbaal-degga u samaynaysa Ciiddooda, laakiin xilli dambe ayuu kasoo baxay si uu tababarka ula qaato ciyaartoyga Liverpool ee isku diyaarinaya kulanka Leicester City ee caawa.

It’s really embarrassing to see Mo Salah getting hate for having a photo with a Xmas tree behind him. Live your life Mo. The world is a better place when we can celebrate each other’s holidays & traditions while respecting your own. pic.twitter.com/pcwjvZYtSP

— LFC Views – Champions (@Mobyhaque1) 25 December 2019