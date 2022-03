Maraykanka Oo Cunaqabatayn Dheeraad Ah Ku Soo Rogay Ruushka

Maraykanka iyo xulafadiisa ayaa shir-madaxeedkii Brussels ee Belgium ka dib cadaadiska ku kordhiyey Ruushka, duullaanka uu Ukraine ku qaaday awgiis.

Dalalkan ayaa xukuumadda Moscow uga digay in cadaadiskaan ay sii kordhin doonaan haddii uu dagaalku sii dabo dheeraado.

Washington ayaa daaha ka qaaday cunaqabatayn cusub oo ay ku soo rogtay sharci-dejiyeyaasha Ruushka iyo qandaraaslayaasha Wasaaradda Difaaca Ruushka, waxayna tilmaantay in loo baahn ayahay in dalalka G7 ay xubinimada kala noqdaan Ruushka isla markaana la xayiro kaydkiisa dahabka.

Aqalka Cad ayaa ku dhawaaqay cunaqabatayn cusub oo Maraykanku ku soo rogayo 328 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka Ruushka – Duma State – iyo 48 shirkadood oo difaaca Ruushka ah.

Tallaabooyinkan, oo ay ku jiraan xayiraadda hantida u taal Maraykanka, ayaa waxay la jaan qaadayaan kuwii ay horay u qaadeen Midowga Yurub, Ingiriiska iyo Kanada.

“Waxaan ku dhawaaqayaa cunaqabatayn dheeri ah oo lagu soo rogayo in ka badan 400 oo sharci-yaqaanno ah, dad caan ah iyo shirkadaha difaaca ee Ruushka, taasoo jawaab u ah dagaalka uu Putin uu ku qaaday Ukraine,” ayuu Biden ku soo qoray Twitter-ka.

Wuxuu sidoo kale yiri: “Waxay shirkadahaas iyo shakhsiyaadkaas cunaqabataynta lagu soo rogay ka faa’iideysanayaan siyaasadaha Kremlin-ka waana in ay xanuunka la wadaagaan.”

Dadka xayiraadda lagu soo rogay waxaa ka mid ah Hermann Graf, oo ah madaxa Sberbank, oo ah hay’adda maaliyadeed ee ugu weyn Ruushka, taas oo la talinaysay Putin tan iyo 1990-meeyadii.

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ahaa qofka ugu cad cad seddexda shir ee isdaba jooga ah, iyadoo ay kulmeen dalalka xubnaha ka ah NATO ee- 30-ka ah- iyo 27-ka xubnood ee Midowga Yurub iyo sidoo kale shir-madaxeedka toddobada dal ee waaweyn.

Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sidoo kale qaab muuqaal ah uga soo qayb galay shirka, isagoo ugu baaqay hogaamiyayaasha NATO in ay hub u soo diraan ciidamadiisa “iyada oon wax shuruud ah lagu xirin.”

NATO ayaa marar badan meesha ka saartay dalabka Kyiv ee ah in la sameeyo aag duulimaadka ka caagan, waxaana ay sheegtay in aysan ciidamo u diri doonin Ukraine cabsi laga qabo in Ruushka oo ku hubeysan hubka Nukliyeerka uu sii ballaariyo colaadda.

Hase ahaatee isbahaysiga ayaa xaqiijiyey in Kyiv ay xaq u leeyahay in ay is-difaacdo, wuxuuna isbahaysigu ballan qaaday in uu hub siin doono.

Waxaana xusid mudan in Mareykanku uu sheegay in isaga iyo xulafadiisu ay kawada xaajoon doonaan in gantaalada lidka maraakiibta loo diro Ukraine.

Madaxweynaha NATO Jens Stoltenberg ayaa ku adkaystay in isbahaysigu “ay ka go’an tahay inay sii wadaan cunaqabataynta Ruushka si loo soo afjaro dagaalkan naxariis darrada ah”.