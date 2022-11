Maraykanka Oo ka Qosliyey Salmaan

Mareykanka ayaa go’aamiyay in dhaxalsugaha Boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan la siiyo xasaanad meesha ka saaraysa dacwad la xiriirtay dilkii wariye Jamal Khashoggi.

Khashoggi, oo ahaa wariye caan ah Sacuudigana u dhashay, ayaa lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul bishii Oktoobar ee sanadkii 2018-ka.

Sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay inay rumeysan yihiin in Amiir Maxamed uu amray dilka.

Laakiin dacwadaha maxkamadda, ee waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in uu leeyahay xasaanad, sababtuna tahay doorkiisa cusub ee xilka ra’iisul wasaaraha Sacuudiga.

Gabadhii u doonaneed Mr Khashoggi, Hatice Cengiz, ayaa barteeda Twitter-ka ku qortay in “Jamal uu maanta mar kale dhintay” iyadoo u sababeynaysa xasaannadda la siiyay ninkii lagu eedeyay inuu ku lug lahaa falkaas.

Dadka arrintaan walaaca ka muujiyay ayaa ayaa ku eedeyay hoggaamiyaha Sucuudiga iyo saraakiishiisa in ay “afduubteen, oo ay jirdileen, weriye Maraykan ah iyo u doodihii dimuqraadiyadda kaas oo ahaa Jamal Khashoggi.

Xoghayaha guud ee Amnesty International, Agnes Callamard, ayaa tiri: “Maanta waa xasaanad. Dhammaantoodna waxay sii hurinayaan arrintan.”

Amiir Maxamed waxaa xilka dhaxalsugaha u magacaabay aabihii boqor Salman Bin Cabdulcasii Al Sacuudi, sanadkii 2017-ka. 37- jirkaan ayaa sidoo kale bishii September ee sanadkan loo magacaabay xilka raysal wasaaraha dalkiisa.

Maxamed Bin Salmaan ayaa iska fogeeyay inuu wax door ah ku lahaa dilkii Mr Khashoggi.

Qareennada waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa yiri “maadaama uu xil ka hayo dowlad ajanabi ah,” wuxuu dhaxalsuguhu ku raaxaysanayaa xasaannada ay bixiso qaybta maxkamadaha ee Mareykanka,“.

“Micnaha xasaanadda madax-bannaanida ee dawladda waxay si wanaagsan ugu dhisan tahay sharciga caalamiga ah ee dhaqanka,” ayay hadalkooda raaciyeen qareennada Waaxda Caddaaladdu.

Laakiin maamulka Biden waxay ahayd inuu xoogga saaro sharaxaad ku saabsan in xukunku aanu ahayn go’aamin dambi la’aan ah.

“Tani waa go’aan sharci ah oo ay samaysay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyada oo la raacayo mabaadi’da sharciga caalamiga ah ee soo jireenka ah,” afhayeen u hadlay Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad ayaa sidaasi ku sheegay hadal qoraal ah.

Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in weriyihii hore ee Washington Post lagu dilay “hawlgal aan qorshaysneyn ” oo ay fuliyeen koox loo diray si ay uga dhaadhiciyaan inuu ku laabto boqortooyada.

Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha Maraykanku waxay sheegeen in CIA-du ay ku soo gebagebaysay baaritaan ay sameysay in la hubo” in Maxamed Binu Salmaan uu ku lug lahaa falkii dhacay.

Dilkan ayaa sababay muran hareeyay qaabka wax u dhaceen, waxaana uu dhaawacay sumcadda Amiir Maxamed iyo dalkiisa.

Waxa sidoo kale uu keenay hoos u dhac weyn oo ku yimid xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga, iyadoo Mr Biden uu wacad ku maray sanadkii 2019-kii xilligii uu ku jiray olallaha doorashadii uu madaxweynaha ku noqday inuu takoori doono Sacuudiga sababo la xiriira dilka wariye Jamaal.

Mr Biden ayaa diiday inuu la hadlo Maxamed Bin Salmaan markii ugu horeysay ee uu noqday madaxweynaha.

Laakiin Madaxweyne Biden wuxuu sheegay inuu doonayo inuu “dib u habeeyo” xiriirka, ka hor booqashada Sacuudiga ee bisha Juulay.

Booqashadaas ayaa la baahiyay sawir ay isa salaamaaam Biden iyo Amiir Maxamed, taas oo lagu dhaleeceeyay loona arkay in aaney ahayn tallaabo sax ah.

Sarah Leah Whitson, oo ah agaasimaha fulinta ee Dawn, ayaa ku soo qortay Twitter-ka in ay ahayd wax lala yaabo in Madaxweyne Biden uu keligiis u xaqiijiyay Maxamed Bin Salmaan inuu ka baxsan karo la xisaabtanka, iyadoo Biden uu horey ugu ballan qaaday dadka Mareykanka inuu sameyn doono wax walba si uu ula xisaabtamo dadkii ka dambeeyay dilka Jamal Khashoggi.