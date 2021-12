Maraykanka Oo Kenya Kala Hadlay Xaalada Muqdisho

Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka Anthony Blinken iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo qadka telefoon ku wada xiriiray ayaa kawada hadalay dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Itoobiya iyo arimaha ka socda Muqdisho.

Kenya ayaa la aaminsan yahay in ay gacan wayn ku leedahay siyaasadda Somaliya, iyadda oo kaalmo balaadhan oo siyaasadeed siisa cid kasta oo mucaarad ku ah dawlada fadaraalka, gaar ahaan madaxwynaha, oo ay u aragto in ka danbeeyey kiiskii badda ee looga guulaystay.

Xoghayaha Arrimaha dibadda Mareykanka ayaa qoraal uu soo dhigay Barta Twitter-ka ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ka socda Itoobiya ee sii xogeysanaya si xal looga gaaro colaadaha,waxa uu sido kale sheegay in loo baahanyahy in Madaxda Soomaalida ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gabagabeeyaan doorashada iyo inay is-xakameeyaan si uusan u dheeraan khilaafka Siyaasadeed.

Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa dhankiisa Xoghayaha warbixin ka siiyay sida dowlada Kenya ay uga go’antah xal u helida xiisada ka jira wadamada dariska la ah dalka kenya.