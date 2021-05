Maraykanka Oo Masuuliyada Xaquuqa Qaza Dusha Loo Saaray

Markale ayaa Washington lagu eedeeyay in Golaha Amaanka ay ka hor istaagtay in ay soo saaraan qoraal ay ku dalbanayaan xabad joojin deg deg ah oo u dhexeysa Israa’iil iyo Falastiin.

Bayaanka Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay waxuu u baahan yahay oggolaansho loo dhan yahay oo ay ku mideeysanyahiin dhammaan dalalka xubnaha ka ah.

Isniintii ayaa la isku dayay in la soo saaro qoraal lagu dalbanaayo xabad joojin u dhexeysa Israa’iil iyo Falastiin, balse waxaana la soo saaray qoraal qabyo ah oo aan loo dhameen.

Safiirka Shiinaha ee Golaha Amaanka ayaa cadeeyay mowqifka ku aaddan aqlabiyada xubnaha golaha, taasoo muujineysa sida ay u taageersan yihiin joojinta dagaalka ka socda Qasa iyo Qudus.

Zhang Jun, ayaa dhamaan xubnaha golaha ka codsaday inay ku soo biiraan dadaalada lagu doonayo in xabadda lagu joojiyo si loo badbaadiyo dadka rayidka ah.

Ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegaya in safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobay, Linda Thomas, ay ku celisay inta lagu guda jiray kalfadhiga Golaha in dalkeeda uu diidanyahay soo saarista bayaan ka soo baxay Golaha oo lagu dalbayo xabad joojin.

Xogta ayaa intaa ku dartay in Linda ay rumeysantahay in waqtigan aanan loo baahneen in la soo saaro bayaan si xabad joojin looga gaaro dagaalada ka socda qeybo kamid ah dhulka Falastiin.

Soo saarista qoraalkan qabyada ah ayaa waxaa hogaaminaya wakiiladda waddamada Shiinaha, Tunisia iyo Norway, si loo joojiyo waxa ka dhacaya dhulalka Falastiiniyiinta.