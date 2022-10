Maraykanka Oo Xabsiga Dhigay Muwaadiniin Shiina Ah Oo Basaanimo Lagu Eedeeyey

Maraykanka ayaa dacwad ku soo oogay 13 muwaadin oo Shiinees ah oo lagu eedeeyay basaasnimo, hanjabaad iyo isku day ay ku doonayeen inay ku xadaan tignoolajiyada sare ee magaca sirdoonka Shiinaha.

Sidaas waxa xaqiijiyay wasiirka caddaaladda Merrick Garland oo shir jaraa’id qabtay fiidnimadii Isniinta.

– Marna ma aqbali doono isku dayga quwadaha shisheeye ee lagu wiiqayo sharciga Maraykanka, ayuu yidhi Merrick Garland.

Eedeymaha ayaa asal u ah saddex baaritaan oo kala duwan.

“Dawladda Shiinaha waxay doonaysay inay farageliso xuquuqda iyo xorriyadaha shakhsiyaadka ku nool Maraykanka iyo inay wiiqdo nidaamkayaga garsoorka ee ilaalinaya xuquuqdaas,” ayuu yidhi Garland.

Agaasimaha FBI-da Christopher Wray ayaa isna goob joog ahaa.

– Maraykanku waxa uu arkaa isku dayo isku dubaridan oo ay sameeyaan masuuliyiinta Shiinaha si ay been u sheegaan, u khiyaameeyaan oo ay u xadaan qaybaha tignoolajiyada ee tartamaya, ayuu yidhi Wray.

Sida ku cad eedaymaha, laba ka mid ah eedaysanayaasha, oo magacyadooda lagu kala sheegay Gouchun He iyo Zheng Wang, waxay qorteen qof xidhiidh la leh dacwad-oogayaasha Maraykanka. Ujeedka ayaa la sheegay inuu ahaa in la helo xog ku saabsan kiiska Mareykanka uu u gudbiyay shirkadda isgaarsiinta Shiinaha ee Huawei iyo in saameyn lagu yeesho natiijada kiiska.

Qofka ayaa la sheegay inuu ka helay ku dhawaad ​​640,000 NOK ee Bitcoin cryptocurrency, laakiin wuxuu ahaa wakiil labbo wajiila ah oo si joogto ah ugu wargeliyay FBI-da.