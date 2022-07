Mareykanka iyo Shiinaha Oo Isweydaarsaday Digniino Iyo Hanjabaado ku Saabsan Taiwan

Hoggaamiyeyaasha Maraykanka iyo Shiinaha ayaa midba midka kale uga digay Taiwan, xilli ay ku wada hadleen taleefoon qaatay in ka badan labo saacadood.

Madaxweyne Joe Biden ayaa u sheegay dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping, in Mareykanka uu si adag uga soo horjeedo dhaqdhaqaaq kasta oo hal dhinac ah oo lagu beddelayo maqaamka jasiiradda, Balse waxa uu intaa ku daray in siyaasadda Maraykanka ee Taiwan aanay waxba iska beddelin.

Beijing ayaa sheegtay in Xi uu u sheegay Biden inuu u hoggaansamo mabda’a ah in Shiinuhu uu yahay hal dal, isaga oo uga digay in “qofkii dab ku ciyaara uu ku guban doono”.



Xiisadda arrintan ayaa kor u kacday ka hor qorshe la isla dhex marayay oo ahaa in afhayeenka Aqalka wakiillada ee Maraykanka Nancy Pelosi ay booqasho ku tagayso Taiwan.

Waaxda gobolka ayaa sheegtay in Pelosi aysan ku dhawaaqin wax safar ah, balse Shiinaha ayaa ka digay “cawaaqibka ka dhalan kara” haddii ay sii waddo booqashadaas.

Biden ayaa toddobaadkii hor waxa uu yiri “milatarigu waxay u maleynayaan in aysan ahayn fikrad wanaagsan”, laakiin, AqalkA Cad ayaa ku tilmaamay hadallada Shiinaha ee ka dhanka ah safar kasta “mid aan faa’iido lahayn oo aan loo baahnayn”.

Biden iyo Xi ayaa sidoo kale ka wadahadlay qabanqaabada kulan fool ka fool ah oo suurtagal ah intii lagu guda jiray wadahadalka taleefanka Khamiistii, sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa sidaasi sheegay.

Falanqeeyeyaasha ayaa rumeysan in Joe Biden iyo Xi Jinping labaduba ay doonayaan inay ka fogaadaan isku dhac kasta, hase yeeshee Weriyaha Waaxda Arrimaha Dibedda ee BBC-da Barbara Plett Usher ayaa ku warrantay, in midkoodna uusan isku dayin inuu beddelo sheekadooda tartanka ku saleysan, taas oo mar kale lagu muujiyay hadallo is burinaya oo ku saabsan waxyaabaha ay ka wadahadleen.

Aqalka Cad ayaa sheegay in wadahadalladani ay qayb ka yihiin dadaallada lagu doonayo in “si ay mas’uuliyadi ku jirto loo maareeyo khilaafaadka” lagana wada shaqeeyo “meelaha ay danuhu iska waafaqaan.” balse Shiinaha ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu mas’uul ka yahay xiriirka sii xumaanaya ee Beijing iyo Washington.