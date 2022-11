Dawlada Maraykanka ayaa ugu baaqday Eritrea inay ciidamadeeda kala baxdo gobolka Tigrey, islamarkaana ay ixtiraamto heshiiska nabadeed ee laga gaaray colaada ragaadisay gobolkaasi.

“Haddii ay Eritrea kala bixin waydo ciidankeeda Tigray, waxaan kusoo rogi doonaa cunaqabateyn adag” ayaa yiri Sarkaal sare oo aan la magacaabin oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka oo laga soo xigtay.

Sarkaalkan ayaa sheegay in marka laga soo tago ciidamada Eritrea ay sidoo kale loo baahan yahay in ciidamada gaarka ah ee Amxaarada iyo maleeshiyaadka Canfarta ee haatan ku sugan gobolka Tigray ay ka baxaan.

Waxaa la sheegay in ciidamada Eritrea ay gudaha u galeen gobolka Tigray ayna la safteen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya, iyagoo halkaas ku sugnaa labadii sano ee u dambeeyay.

Sarkaalkan ayaa sheegay in ay maqlayaan in xukuumada Itoobiya iyo kooxda TPLF ay ka go’an tahay fulinta heshiiskii nabadeed ee la gaaray. Waxa ay sheegeen in ciqaab lagu soo rogi karo ciddii caqabad ku noqoto fulinta heshiiska nabadeed.

Wuxuu yiri, “Kama gabban doonno inaan cunaqabateyno soo rogno” si loo xaqiijiyo in heshiiska nabada la ixtiraamo oo la dhaqan geliyo, iyo in lala xisaabtamo kuwa geysta xadgudubyada xuquuqda aadanaha.

Sargaalka ayaa sheegay in aan heleen warbixin ku saabsan in Gawaari ay leedahay Hay’adda Laanqeyrta Cas ay soo gaareen Mekele. Waxa uu sheegay in baabuurta Barnaamijka Cunnada Adduunka oo ay ku raran yihiin 300 metric ton oo dheeraad ah oo agab gargaar ah ay ku sii jeedaan Mai Tsbri.

Sarkaalka sare ayaa sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono taageerada diblomaasiyadeed iyo mida saadkuba. Waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin inay taageeraan dhaqan gelinta heshiiska nabadeed.