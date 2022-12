Mareykanka Oo Gacanta ku Dhigay Nin 32 sano ka Hor Qarxiyay Diyaaradii Pan America Flight.(Sawiro)

Sarkaal ka tirsan sirdoonka Libya oo lagu eedeeyay inuu sameeyay bamkii soo riday Pan America Flight 103 oo mareysay degaanka Lockerbie ee dalka Scotland, 1988- ayaa la dhigay xabsi ku yaalla Mareykanka, wuxuuna wajihi doonaa dacwad federaali ah sida ay sheegtay waaxda cadaaladda.

Xariga Abu Agela Masud Kheir Al-Marimi ayaa ah mid taariikhi ah oo soo jiitamayay muddo tobanaan sano ah oo lagu baarayay weerarkii lagu dilay 259 qof iyo 11 ruux oo dhulka ku sugnaa.

Mas’uuliyiinta Mareykanka ayaa bishii Diseembar 2020 ku dhawaaqay eedeymaha ka dhanka ah Masud, kaasoo xilligaas ku jiray xabsiga Liibiya. In kasta oo uu yahay sarkaalkii saddexaad ee ka tirsan sirdoonka Liibiya ee lagu soo oogo Maraykanka oo la xiriira weerarka, haddana waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee maxkamad Maraykan ah ay dacwad ku soo oogto.

Diyaarada Pan Am oo ku sii jeeday New York ayaa ku qaraxday Lockerbie in ka yar hal saac kadib markii ay ka duushay London 21-kii Dec 190-ka qof ee Maraykanka ah ee la socday diyaaradda ayaa waxaa ka mid ahaa 35 arday oo ka tirsan jaamacadda Syracuse oo u duulayay dalkooda si ay ugu ciidaan Christmas-ka.

Duqeynta ayaa banaanka soo dhigtay khatarta argagixisada caalamiga ah in ka badan toban sano ka hor weeraradii Sebtembar 11. Waxay soo saartay baaritaanno caalami ah iyo ciqaabta cunaqabateynta iyadoo kicinaysa dalabaadka la xisaabtanka dhibanayaasha kuwa la dilay. Madaxa jaamacadda ee hadda, Kent Syverud, ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in qabashada ay tahay horumar la taaban karo oo laga gaaray geeddi-socodkii dheeraa “in cadaaladda la horkeeno kuwii mas’uulka ka ahaa falkan foosha xun.”

Ku dhawaaqista eedeymaha ka dhanka ah Masud Dec. 21, 2020, ayaa yimid sanad guuradii 32aad ee qaraxii bamka iyo maalmihii ugu dambeeyay ee uu xilka hayay Xeer Ilaaliyaha Guud ee xiligaas William Barr, kaasoo markii ugu horeysay uu ahaa xeer ilaaliyaha guud horaantii sagaashameeyadii. ayaa ku dhawaaqay in lagu soo oogay laba sarkaal oo kale oo ka tirsan sirdoonka Liibiya.

Dowladda Liibiya ayaa markii hore ku hungowday soo wareejinta labada nin, Abdel Baset Ali al-Megrahi iyo Lamen Khalifa Fhimah, ka hor inta aysan ugu dambeyntii isu dhiibin si dacwad loogu soo oogo guddi garsoorayaal Scotland ah oo fadhigoodu yahay Netherlands.

Waaxda cadaaladda ayaa sheegtay in Masud uu dhawaan kasoo muuqan doono maxkamad federaal ah oo ku taal Washington, halkaas oo uu ku wajahayo labo dambi oo la xiriira qaraxa.

Saraakiisha Mareykanka ma aysan sheegin sida Masud uu ku yimid in la qabto oo la geeyo xabsiga Mareykanka, balse dabayaaqadii bishii hore, warbaahinta maxalliga ah ee Liibiya ayaa sheegtay in Masud ay kooxo hubeysan 16-kii November ka afduubteen hoygiisa oo ku yaalla magaalada Tripoli ee caasimadda dalkaas.