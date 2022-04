Mareynkanka Oo Beegsaday Labo Banki Iyo Xubno ka Tirsan Qoyska Madaxweyne Putin.

Mareykanka ayaa la beegsaday bangiyada Ruushka cunaqabateyn cusub oo ay ku jirto in dadka Mareykanka ah laga mamnuuco in ay maalgashadaan Ruushka, taasoo jawaab u ah waxa uu madaxweyne Joe Biden ku tilmaamay xadgudubyada Ruushka ee Ukraine.

Cunaqabataynta cusub ayaa lagu soo rogay Sberbank ee Ruushka (SBER.MM), kaasoo haysta saddex-meelood meel hantida guud ee bangiyada Ruushka, iyo Alfabank, oo ah hay’adda maaliyadeed ee afaraad ee ugu weyn dalka, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka..

Maraykanka ayaa sidoo kale cunaqabatayn saaraya labada hablood ee uu dhalay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin xaaska iyo inanta wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov iyo xubno ka tirsan golaha ammaanka ee Ruushka, sida ay saraakiishu sheegeen.

“Waxaan caddeeyey in Ruushku uu bixin doono qiimo aad u daran oo degdeg ah xasuuqii uu ka geystay Bucha,” ayuu Biden ku sheegay farriin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, isagoo ka hadlayay magaalada ay dib uga qabsadeen ciidamada Ukraine halkaas oo lagu arkay dad rayid ah oo meel dhow ka toogtay.

“Maanta, oo ay weheliyaan xulafadayada iyo asxaabteena, waxaan ku dhawaaqaynaa wareeg cusub oo cunaqabatayn ba’an,” Biden ayaa yiri.

Ruushka, oo sheegay in uu “hawlgal milateri oo gaar ah” ka bilaabay Ukraine 24-kii Febraayo, ayaa beeniyay in la beegsaday dad rayid ah, wuxuuna sheegay in sawirada dhimashada ay ahaayeen “been abuur” oo ay sameeyeen reer galbeedka.

Sberbank oo ay dawladdu maamusho, oo ah dayn-bixiyaha ugu weyn ee Ruushka, iyo Alfabank ayaa sheegay in cunaqabataynta cusubi aanay saamayn wayn ku yeelan doonin hawlahooda shaqo.

Aqalka Cad ayaa sidoo kale sheegay in Biden uu saxiixayo amar fulin ah oo ay ku jirto mamnuucida maalgashiga cusub ee Ruushka ee dadka Mareykanka ah meel kasta oo ay joogaan, taasoo ka sii fogaan doonta Ruushka dhaqaalaha adduunka. Tan waxaa ku jiri doona mamnuucida raasamaal ganacsi iyo isku darka, saraakiishu waxay yiraahdeen.

Iyada oo qayb ka ah xirmo lala xiriirinayo xulafada, Mareykanka ayaa “si weyn u sii kordhinaya” jahawareerka dhaqaale ee Ruushka isagoo jaraya bangiyada ugu weyn dalkaas, sarkaal sare oo ka tirsan maamulka ayaa u sheegay wariyeyaasha.

Xaqiiqadu waxay tahay in dalku uu galayo go’doon dhaqaale iyo mid maaliyadeed iyo mid tignolajiyadeed,” ayuu yiri sarkaalku. “Marka la eego heerkan, waxay dib ugu noqon doontaa heerarka nololeed ee Soofiyeedka laga soo bilaabo 1980-yadii.”

Sidoo kale Arbacadii, waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ku eedeysay oligarch Ruushka Konstantin Malofeyev inuu ku xad-gudbay cunaqabateyn lagu soo rogay Ruushka ka dib markii uu galay Ukraine.