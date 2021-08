Maxaad ka Ogtahay Arimaha ku Gedaaman Xariga Coldoon Mar kale Lagu la Kacay.?

Ciidamada booliiska ee Jamhuuriyadda Iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland ayaa mar kale xabsiga u taxaabay Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ah shakhsi caan ka ah baraha bulshada, isla markaana la sheegay inuu u olloleeya in la xiro xarumaha madadaalada iyo dhaqanka iyo dugsiyada wadamada shisheeye leeyihiin ee Somaliland ku yaala.

Coldoon ayaa maalmihii lasoo dhaafay qaaday ollole ka dhan ah Xarunta Dhaqanka ee Hargaysa iyo dugsiga Abaarso. Waxa uu ku doodayay in Xarunta Dhaqanka lagu soo marti qaado dad u olloleeya guurka dadka isku jinsiga ah xiliyada bandhiga buugaagta, sidoo kale dugsiga Abaarso ayuu ku haysta in dhaqamda masiixiga lagu faafiyo. labaduba si kulul ayay u beeniyeen eedeymahaasi.

Xukuumada Somaliland ayaa gaashaanka u daruurtay eedaha uu Coldoon u jeediyay xarumahaasi, sidookale madaxda Xarunta Dhaqanka, ee dowladda Somaliland iyo qaar kamid ah abwaaniinta ugu waa wayn Somaliland, ayaa waxba kama jiraan ku til mamay eedaha Coldoon.



Muuqaal baraha bulshada lagu baahiyay, ayaa muujinayay Coldoon oo askar katirsan Booliiska Somaliland ay xabsiga kusii wadaan isagoo ku sugan magaalada Burco. Masuuliyiinta Gobolka Togdheer iyo laamaha ammaanka ayaan weli ka hadlin waxa uu salka ku hayo xariga ninka Cabdimaalik hase yeeshee toddobaadkan ayaa naqdiyay khudbad uu madaxweyne Muuse Biixi uu ka jeediyay xaflad uu ku qalin jabinayeen arday dhameysatay waxbarshada jaamacadda Barwaaqo.

Marka laga yimaado ololaha uu ku qaaday Cabdimaalik xarunta dhaqanka iyo dugsiga Abaarso waxaa xarigiisa soo dedejiyay kadib markii uu naqdiyay khudbadii Madaxweyne Biixi ku sheegay inaysan jirin wax dhibaato ah uu ku arkay dugsiyada Abaarso oo aan ka ahayn inay soo kordhiyeen waxbarsho tayeesan oo ay ka faa’staan ardayda Soomaaliland.



“Yaan loogu soo gabanin diinta Islaamka ayaa la xumeynayaa, diinta dowladda ayaa ka mas’uul ah aniga ayaana madaxweynaha dalka ah aniga ayaana la dagaalamaya cid kasta oo diinta lid ku ah.”

Cabdimaalik oo naqdiyaya khudbada madaxwaynaha ayaa sheegay in khubbadda uu Muuse Biixi jeediyay ku weerayay dadka dhaliila Dugsiyada Abaarso isaga oo aan hayn xog sax ah oo ku saabsan Abaarso.

“Siduu madaxweynaha ku ogaanayaa arrinta saxda ah ee meesha ka jirta maaddaama uu booqday saacado yar oo keliya ayna adagtahay in wax badan lagu ogaado.”

“Haddii uu madaxweynaha doonayo inuu ogaado waxyaabaha qarsoon ee ka jira dugsiyada Abaarso waa inuu guddi ay ka mid yihiin culimada u saaro si ay baaritaan ugu sameeyaan.”

Xariga Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa ku yimid hadalkii uu ku naqdiyay khudbadii Madaxwayne Biixi, waxaana xusid mudan in bishii June ee sannadkii hore laga sii daayay Xabsiga Dhexe ee Hargeysa, ka dib in muddo ah oo uu ku xirnaa. Sidoo kale xukuumadihii kala dan beeyay ee Somaliland ayaa marar kala duwan xabsiga dhigay Cabdimaalika.

Dhanka kale kaniisadda the Elevation Church ayaa Boggeeda Tiwitter-ka soo dhigtay qoraaal ay raali gelin kaga bixinayso hadal ay barteeda ku baahisay 18-kii bishaan Ogosto kaas oo tibaaxay inay baadari Tunju ugu duceynayaan shaqadeeda cusub ee baadarinimo ee UK iyo sidoo kale baadari Joy Isa oo shaqo diimeed ugu socota Soomaaliland.

Joy Isa waxay madax ka tahay Jaamacadda Barwaaqo oo ah jaamacadda uu qalin jibinta radaydeeda ka qeyb galay madaxweyne Biixi sidoo kalana difaacay wararka la isla dhexmaraya ee sheegaya in jaamacadda lagu dhexwado arrimo kale.



Coldoon ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in haweeneydaan la yirahdo Joy Isa aan lagu kadsoomin, waxa uuna ku eedeyay in magaalada Hargeysa ay ku faafiso diinta masiixiga.



Qoraalkan kaniisadda ayaa muran badan badan ka abuuray baraha bulshada Soomaalida, iyadoo ay dadka qaarkood ku doodayaan in Joy oo madax ka ah jaamacadda Barwaaqo ay hawlo kale u joogto.



“Waxaan raaligelin ka bixinaynaa qoraalka Twitter -ka ee 18 -kii Luulyo kaas oo aan si khaldan ugu qornay barteena kuna saabsanaa ujeeddada Mrs Joy Isa ay u tagtay Somaliland. Taasi waxay ahayd khaladkayaga mana aha mid ka timid Mrs Isa lafteeda. Mrs Isa waligeed ma ahayn shaqaale Kaniisadeed.”

“Waxaan Joy ugu hambalyeynaynaa inay sii wadato xirfadeedii 27-ka sano ee ahayd waxbarashada oo ay haatan ka sii waddo Somaliland, halkaas oo ay ku biirtay urur mar walba ixtiraama oo ilaaliya dhaqanka Muslimiinta maxalliga ah.”