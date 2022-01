Maxaad ka Ogtay Qodobka la Isku Mari La’yahay Ee Hakiyay Shirka Muqdisho.?

Kadib shir afar maalmood uga socday magaalada Muqdisho ayaa Khamiistii ra’iisal wasaaraha Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banadir waxa ay ku heshiin waayeen qodob ku aaddan cidda maamulaysa amniga guud ee dalka.

Madaxda ayaa lagu soo warramayaa in dood adag ay ka yeesheen qodobkan oo la xiriira amniga qaranka, iyadoo ra’iisal wasaaraha iyo dowlad goboleedyada ku aragti ah ay doonayaan in maamulka amniga guud ee dalka lagu wareejiyo Maxamed Xuseen Rooble, iyo in taliyeyaasha ciidamada ay ka amarqaataan xukuumadda oo keliya.

Maamul goboleedyada kale ee diidan qodobkaas oo ayay BBC-du ogaatay inay ku doodayaan in arrintan aanay qeyb ka ahayn arrimaha khuseeya doorashada.

Haddaba, halkan waxaan ku eegi doonnaa shan arrin oo ku aaddan qodobkan uu u xayiran yahay shirka muhiimka u ah arrimaha doorashada ee madaxda Golaha Wada Tashiga Qaran uga socda Muqdisho.

Sidee xukuumadda Ra’iisul Wasaare Rooble u wajahaysaa arrimaha doorashada? Farmaajo iyo Rooble oo wali gorodda iskula jira

Maxaa keenay qodobkan?

27kii Disembar 2021, ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa si toos ah ugu eedeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) waxa uu ku tilmaamay isku-day afgembi.

Rooble ayaa sheegay in Farmaajo uu soo weerarray xafiiska ra’iisal wasaraaha iyo xarunta golaha wasiiradda si uu “horjoogsado gudashada waajibaadkooda Qaran”.

Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya, Cabdirashiid Maxamed Xaashi, oo isla maalintaa u warramay BBC ayaa beeniyay inuu dhacay “afgembi” waxaana uu tilmaamay in Rooble uu arrintaa ku qarinayo shaqa joojinta uu ku sameeyay Farmaajo.

Wixii maalintaa ka dambeeyay, waxaa Muqdisho ka socday dhaq-dhaqaaq ciidan oo abuuray cabsi ah inay dhacaan dagaallo la mid ah kuwii April 2021 ka dhacay caasimadda.

Kala Qeybsanaanta Maamul Goboleedyada

Sida ay BBC Soomaali u xaqiijiyeen mas’uuliyiin ku dhaw shirka Madasha Qaranka, ra’iisal wasaare Rooble oo taageero ka helaya madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa ku doodaya in aanay doorasho daah-furan dhici karin inta uu madaxweyne Farmaajo leedahay hogaaminta amniga guud ee qaranka.

Waxaa dhinaca dooddaas diiddan madaxweynaha Konfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen), iyadoo aysan si rasmi ah u cadeyn aragtida madaxda Galmudug, Hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Banadir oo u janjeera dhanka madaxtooyada Soomaaliya.

Doodda garabkan ayaa ah in arrinta amniga guud aysan khuseyn shirka, ra’iisal wasaaraha lagu wareejiyay, isla markaana uu mas’uul ka yahay amniga doorasha.

Qodobkan oo aan weli lagu heshiin ayaa lagu tilmaamay inuu yahay kan ugu adag ee uu hadda u xayiran yaha

Dastuurka iyo amniga guud ee dalkay shirka.

Dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya qodobkiisa 90-aad (b) ayaa dhigaya in madaxweynaha uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, iyadoo faqrada xigtana ay sheegayso inuu awood u leeyahay magacaabidda taliyayaasha ciidamada heer federaal iyo ka qaadista xilalkooda marka ay soo jeediyaan golaha wasiiradda. Muddo xileedka madaxweyne Farmaajo ayaa dhammaaday Bishii feberaayo ee sanadkii hore. Dastuurka sooma hadal qaadin awwooddaha madaxweyne muddo xileedkiisu dhammaaday, laakiin weli xafiiska fadhiya.

Dadka taageersan madaxweyne Farmaajo ayaa ku doodaya in aysan jirin sabab uu amniga dalka iyo maqaamka ah taliyaha guud ee ciidamada uu ugu wareejiyo ra’iisal wasaare Rooble oo haatan uu khilaaf kala dhexeeyo.

Dadka taageersan Raysal wasaare Rooble ayaa iyagu qaba in madaxweyne Farmaajo muddo xileedkiisa dhammaaday islamarkaasna uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynenimada markale. Xafiiska Raysal wasaaraha iyo dowlad goboleedyada ku aragtida ah ayaa ku doodaya in madaxweyne Farmaajo uu awood u leeyahay in ciidamada ka amar qaata uu “ku carqaladeeyo” doorashada, taasina ay tahay sababta ay u doonayaan inuu u wareejiyo amniga guud ee dalka.

Amnigee lala wareegayaa?

Dadka diiddan in ra’iisal wasaaraha lagu wareejiyo amniga guud ee dalka ayaa qaba su’aal ku aaddan qeexidda amniga ay tahay inuu lala wareego.

Waxa ay tilmaamayaan in ciidamada federaalka ay ka hawlgalaan oo keliya saddex magaalo madax oo kamid ah shanta xarumood ee saldhigga u ah maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada ay joogaan ciidamada dowladda ayaa danaynaya inay fahmaan sida isbedelka halka amarka laga siinayo ciidamada dowladda federaalka ay u saameyn karaan amnigooda iyo danahooda.

Dooddooda ayaa ku qotonta in ciidamada federaalka aysan awood muuqata ku lahayn Kismaayo iyo Garowe, sidaa awgeedna uu dhalanteed yahay amnig guud ee la wareejinayo.

Waxa kale oo ay tilmaamayaan in haddiiba ay dhacdo in Rooble gacanta loo geliyo amniga guud, cidda damaanad qaadaysa in uu ku dhibaateyn doonin maamullada hadda taabacsan Farmaajo ee ay joogaan ciidamadaas.

Maxaa xiga?

Madaxda ayaa lagu wadaa in caawa mise beri oo Sabti ah ay isugu soo laabtaan kulanka ay ka sii doodaan qodobkan. Waxaa jira walaac ah in haddii ay ka heshiin waayaan arrintan uu shirka sidaa ku burburi karo. Labad dhinac ayaa xalay ilaa maanta waday wadi tashiyo gooni gooni ah, waxaana sidoo kale jira cadaadis uga imanaya dalalka lagu magacaabo saaxiibadda Soomaaliya.