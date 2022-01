Maxkamad Xukun Adag ku Riday Macalin Cunay Nin Uu Dilay.(Sawiro)

Macallin hore ayaa xabsi daa’in lagu xukuntay ka dib markii Maxkamad ku taalla dalka Jarmalka ay ku heshay inuu dilay nin isla markaana jarjaray meydkiisa.

Stefan R, oo 42 jir ah ayaa lagu eedeeyey inuu dilay injineer korontada ka shaqeyn jiray, isagoo looga shakiyay inuu hilibkiisa cunay.

Ninkan ayaa la xiray bishii November 2020 markii qaar ka mid ah lafaha ninkaasi ay heleen dad ku dhex lugeynayay beer ku taalla waqooyiga Berlin.



Labada nin ayaa qorsheeyay inay ku kulmaan guriga Stefan R oo ku yaalla degmada Pankow, halkaasoo iskuul gaar loo leeyahay uu ka dhigi jiray maaddada xisaabta.

Waxaa la sheegay inuu hadda kahor ka tirsanaa qolalka internet-ka oo ay dadku uga hadli jireen dad cunidda. Baarayaasha ayaa sheegay in ninka uu dilay uu geeriyooday saacado kaddib markii ay kulmeen waxaana qolkiisa lagu arkay lafo iyo toorrey.

Stefan R ayaa dafiray inuu dil geystay, wuxuuna maxkamadda u sheegay in uu arkay meydka ninka oo yaalla qolka fadhiga, kaddibna isaga oo naxsan uu go’aansaday inuu jarjaro meydkiisa.

Wuxuu adeegsaday gaari uu soo kireystay si uu meydka oo uu jarjaray ugu qaado wuxuuna ku daadiyay dhowr meelood oo ku yaalla waqooyiga Pankow.

Qareennada difaacaya ayaa ku baaqay in la sii daayo eedeysanaha Waxayna ku doodeen in laga yaabo in injineerka uu dhintay kaddib markii uu daroogo iska badiyay hase ahaatee dacwad-oogayaasha ayaa sheegay in caddeymo buuxa la helay injineerka la dilayna lagu khiyaamay kulanka si hilibkiisa loo cuno.